Jean-Luc Reichmann en colère contre Christine Angot

Jean‑Luc Reichmann , visage familier du PAF depuis plus de vingt ans, est aujourd’hui associé aux grandes heures du jeu télévisé sur TF1 : ancien animateur d’« Attention à la marche », maître des « 12 Coups de midi » et comédien dans la série policière « Léo Matteï ». Son parcours a été ponctué d’un accrochage public en 2018 avec la chroniqueuse Christine Angot sur le plateau de « On n’est pas couché », épisode au cours duquel des accusations sur sa manière de faire le spectacle ont provoqué une réaction vive de l’animateur.

Avant de s’imposer sur TF1, Jean‑Luc Reichmann a multiplié les expériences à la télévision. Il a travaillé sur Motus en tant que voix‑off, assistant du présentateur de l’époque, Thierry Beccaro, et a participé dans l’ombre à des projets comme les Guignols de l’info. Ces premières activités ont contribué à forger son profil d’animateur polyvalent, à la fois présentateur et intervenant de plateau.

Sur TF1, Reichmann s’est fait connaître du grand public par « Attention à la marche », jeu populaire qui a notamment inclus une séquence devenue célèbre, la « Question Coquine ». Le programme a ensuite cédé le relais à « Les 12 Coups de midi », émission qu’il présente depuis plus d’une décennie et qui s’appuie sur des mécaniques différentes, comme la recherche de l’« étoile mystérieuse ». Au fil des années, il est entré durablement dans le paysage télévisuel et figure parmi les animateurs appréciés du public.

Le face‑à‑face avec Christine Angot et la réaction de Reichmann

Le différend remontant à 2018 s’est produit lors d’un passage de Jean‑Luc Reichmann sur le talk‑show « On n’est pas couché », animé par Laurent Ruquier sur France 2. Sur ce plateau, la romancière et chroniqueuse Christine Angot a critiqué la manière de l’animateur, l’accusant d’« en faire des caisses » à l’écran, notamment lorsqu’il manifeste une joie affichée à la victoire d’un candidat.

Quelques temps plus tard, invité de l’émission « Le Tube » sur Canal+, Jean‑Luc Reichmann est revenu sur cet échange. Il a déclaré : « Je n’en retiens pas grand‑chose. » Il a aussi exprimé son mécontentement à propos de commentaires portant sur son rémunération, estimant que ces propos étaient « à côté de la plaque ». Dans la même intervention, l’animateur a ajouté : « Je pense que cette dame n’est pas au courant de ce qu’il se fait dans l’audiovisuel et que l’on n’est pas sur les mêmes planètes tout simplement. »

Le ton employé par Reichmann lors de ce retour médiatique a souligné l’irritation de l’animateur face à des critiques qu’il juge déplacées. L’épisode a été largement relayé par la presse et les médias audiovisuels, où il a alimenté les commentaires sur les rapports entre personnalités du spectacle et chroniqueurs dans les émissions grand public.