Jean-Luc Reichmann croise Ali, le père de Paul El Kharrat, son ancien champion aux 12 Coups de midi

Jean-Luc Reichmann, animateur emblématique des 12 Coups de midi sur TF1, a partagé une anecdote surprenante sur ses réseaux sociaux ce lundi 17 août 2026. Lors d’une course en VTC, il a en effet eu la surprise de croiser Ali El Kharrat, le père de Paul El Kharrat, ancien candidat et grand maître du célèbre jeu télévisé. Ce face-à-face inattendu relie une nouvelle fois l’animateur au passé glorieux de l’un des champions les plus marquants de l’émission.

Ali El Kharrat exerce le métier de chauffeur VTC et c’est dans ce cadre que la rencontre a eu lieu. Alors qu’il conduisait Jean-Luc Reichmann, ce dernier a rapidement reconnu le père de Paul El Kharrat, ce qui a donné lieu à un échange amical et spontané. L’animateur, toujours enthousiaste, n’a pas manqué de saisir ce moment avec son téléphone pour le partager avec ses nombreux abonnés. Sur la vidéo publiée, il s’adresse à son compagnon télévisuel : « Il se passe quelque chose d’extraordinaire, je suis avec le papa de Paul, le grand maître de midi, qui nous conduit aujourd’hui. » Il termine en envoyant un message de soutien à Paul El Kharrat avant de conclure : « Je suis très heureux. »

Cette rencontre fortuite intervient à quelques jours du prochain événement spécial organisé par TF1, le « combat des maîtres », où l’on devrait retrouver plusieurs anciens champions du jeu. Le lien entre Jean-Luc Reichmann et Paul El Kharrat, renforcé par ce passage dans la vie quotidienne d’Ali, souligne la proximité entretenue entre l’animateur et les figures marquantes de son émission.

Paul El Kharrat : son impressionnant parcours sur le plateau de Jean-Luc Reichmann

Paul El Kharrat s’est distingué par un parcours exceptionnel sur le plateau des 12 Coups de midi. Tenant le rôle emblématique de grand maître pendant une période record, il est resté en lice pendant 153 jours consécutifs, un exploit rarissime dans l’histoire du jeu télévisé français. Cette longévité lui a permis d’accumuler des gains considérables, s’élevant à 691 522 euros, ainsi que la victoire sur six Étoiles mystérieuses, éléments clés qui ponctuent chaque émission en offrant des récompenses supplémentaires.

Cette performance a fait de Paul l’un des candidats les plus populaires et respectés auprès des téléspectateurs. Son intelligence, sa culture générale ainsi que son charisme avaient su captiver l’attention quotidienne des millions de Français qui suivent le rendez-vous de midi sur TF1. À chaque émission, il avait su tisser un lien privilégié avec Jean-Luc Reichmann, animateur qui accompagne le public depuis plus de deux décennies, d’abord avec Attention à la marche puis avec Les 12 Coups de midi.

Au-delà de ses prouesses intellectuelles, Paul El Kharrat est resté une figure très appréciée du public pour sa personnalité accessible et chaleureuse. Ce succès important dans le paysage audiovisuel témoigne aussi de l’impact que ce jeu a sur la popularité de ses candidats et sur leur place dans la culture télévisuelle française.

La rencontre récente entre Jean-Luc Reichmann et Ali El Kharrat, père de ce champion devenu une référence des 12 Coups de midi, vient ainsi prolonger naturellement une histoire qui lie personnellement et professionnellement ces deux familles. Ce clin d’œil du destin, immortalisé par l’animateur lui-même, s’inscrit dans la continuité de la visibilité donnée aux grands noms de l’émission, auxquels TF1 offre régulièrement des occasions de revenir sous le feu des projecteurs, notamment lors d’affrontements spéciaux ou d’événements dédiés.