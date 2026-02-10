Jean-Luc Reichmann au cœur de l’affaire Epstein avec sa série tournée à Marseille

Jean‑Luc Reichmann lance la treizième saison de la série Léo Mattéï : brigade des mineurs ce jeudi 12 février 2026 sur TF1. Composée de six épisodes tournés l’automne dernier à Marseille et dans ses environs, cette nouvelle salve met en scène la question de la transmission entre les générations et s’inscrit, selon son auteur‑interprète, au plus près des affaires judiciaires et des révélations médiatiques récentes liées notamment aux documents publiés autour de l’affaire Jeffrey Epstein.

La production, tournée dans la cité phocéenne, s’appuie sur des intrigues que Jean‑Luc Reichmann décrit comme « rattrapées par les unes des journaux ». Le comédien et animateur rappelle que la série évoque des problématiques contemporaines liées aux violences et aux faits touchant les mineurs, un lien rendu plus palpable selon lui par l’actualité judiciaire et médiatique.

Interrogé par la presse locale, et cité par La Provence, Reichmann a insisté sur la proximité thématique entre les scénarios et les événements faisant la une : « Toutes ces agressions, ces phénomènes de rapts : tout ce qu’il se passe dans l’actualité est retracé dans la série. On ne peut pas être plus proche de l’actualité », a‑t‑il déclaré.

Documents déclassifiés, personnalités citées et réactions publiques

Parallèlement à la diffusion de la série, la publication de documents dits « Epstein Files » a suscité une large réaction médiatique. Ces pièces, rendues publiques ces derniers jours, comprennent selon les médias américains et les plateformes sociales des photographies, des courriels, des listes de personnalités et des témoignages qui viennent renforcer l’attention portée sur l’affaire. Jeffrey Epstein avait été reconnu coupable en 2008 en Floride pour trafic de mineures, rappelle la chronologie citée par la presse.

Plusieurs personnalités sont mentionnées dans les dossiers récemment déclassifiés par les autorités américaines. Parmi elles figure l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, dont le nom apparaît dans certains documents. Interrogé sur RTL, Jack Lang a nié toute implication dans des actes dénoncés par ces révélations : « Je ne l’ai pas connu comme prédateur sexuel », a‑t‑il affirmé, ajoutant : « Je ne crains rien. Je me sens blanc comme neige ».

La publication des documents a entraîné des conséquences professionnelles pour des proches cités dans les médias. Selon un communiqué transmis à l’Agence France‑Presse, Caroline Lang, fille de Jack Lang, a annoncé sa démission de son poste de déléguée générale du Syndicat de la production indépendante (SPI). Cette décision a été prise peu après la révélation des documents en question, d’après les informations diffusées par l’AFP.

