Jean-Luc Delarue : Estelle Denis a retrouvé Cécile 24 ans après

Ce mardi 3 février à 21h10 , la version relancée de « Ça se discute » sur RMC Life donnera la parole à une ancienne invitée du programme animé par Jean‑Luc Delarue : Cécile , qui avait 10 ans lorsqu’elle était venue témoigner de son quotidien avec une maladie rare. Trente‑quatre ans aujourd’hui, elle réapparaît sur le plateau 24 ans après son premier passage et se dit « merveilleusement bien réussie », évoquant avec émotion des images d’archives et le décès de son père lorsqu’elle avait seize ans.

Ce mardi 3 février à 21h10, la version relancée de « Ça se discute » sur RMC Life donnera la parole à une ancienne invitée du programme animé par Jean‑Luc Delarue : Cécile, qui avait 10 ans lorsqu’elle était venue témoigner de son quotidien avec une maladie rare. Trente‑quatre ans aujourd’hui, elle réapparaît sur le plateau 24 ans après son premier passage et se dit « merveilleusement bien réussie », évoquant avec émotion des images d’archives et le décès de son père lorsqu’elle avait seize ans.

Diffusée du 12 septembre 1994 au 24 juin 2009, l’émission « Ça se discute » a été, pendant quinze ans, le rendez‑vous de nombreux anonymes invités à débattre de sujets personnels et parfois douloureux. Jean‑Luc Delarue, animateur emblématique du programme, est décédé en 2012 des suites d’un cancer de l’estomac. Le format a fait son retour à l’automne précédent sous la direction d’Estelle Denis sur la chaîne RMC Life.

Lors de son passage initial sur France 2, la fillette était venue accompagnée de sa mère pour raconter le quotidien afférent à sa maladie, la Cutis Laxa. Sur le plateau, elle s’était montrée souriante et positive, lançant notamment à l’animateur : « Ma maman me dit que je suis plus intelligente que les autres petites filles de mon âge ! » Sa mère avait affirmé leur volonté de l’accompagner « pour avoir la force » et précisé qu’ils seraient toujours à ses côtés pour l’aider à « se battre dans la vie ».

Publicité

Retrouvailles sur le plateau et réactions

Un extrait diffusé par la chaîne sur ses réseaux sociaux montre la séquence de retrouvailles et la projection d’images d’archives provoquant une forte émotion chez la jeune femme. Interrogée par Estelle Denis après la diffusion du magnéto, Cécile a indiqué être passée « par plein d’émotions », en expliquant que le reportage contenait la présence de son père, décédé quand elle avait seize ans.

Dans cet échange, la revenante a souligné que, vingt‑quatre ans après, « il y a tellement de choses qui se sont réalisées ». Elle a confirmé être aujourd’hui mariée et s’être « merveilleusement bien réussie », se décrivant comme « une jeune femme épanouie, plutôt bien dans ses baskets ». Ces éléments figurent dans le passage rendu public par RMC Life en amont de la diffusion.

La relance du programme par Estelle Denis a débuté le 15 octobre dernier sur RMC Life. Le passage de Cécile figure parmi les témoignages programmés lors de cette nouvelle saison et met en miroir la trajectoire de l’invitée entre son premier témoignage enfant et sa vie actuelle d’adulte.

Publicité