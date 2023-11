Jean-Louis Gasset écarte la Côte d’Ivoire: « Les favoris de la CAN 2023 sont… »

-Publicité-

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, ne voit pas les Eléphants favoris pour la CAN 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne.

Dans moins de deux mois, l’Afrique vibrera au rythme de la CAN 2023. La plus prisée des compétitions sur le continent se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. 24 pays venus des quatre coins de l’Afrique vont animer cette 34è édition. Et avec, plusieurs favoris pour décrocher le Graal. C’est notamment le cas du Sénégal, tenant du titre, le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, l’Algérie et le Nigéria.

Hôtes du tournoi, les Eléphants sont également cités parmi les grands prétendants au sacre, avec un effectif truffé de joueurs évoluant dans les plus grands clubs d’Europe. Mais pour le sélectionneur Jean-Louis Gasset, son équipe ne fait pas partie de ce club des favoris. Le technicien voit les siens comme des outsiders déterminés à arracher le trophée pour la troisième fois de leur histoire.

« Mon équipe (La Côte d’Ivoire) n’est pas favorite pour cette Coupe d’Afrique, ce titre revient bien évidemment au Maroc, au Sénégal ainsi qu’à l’Algérie », a déclaré Jean-Louis Gasset. Pour le Français, le Sénégal champion d’Afrique en titre, le Maroc demi-finaliste de la dernière coupe du monde et l’Algérie les champions d’Afrique de 2019 sont les grands favoris de la compétition.