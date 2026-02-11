Jean Dujardin : un maigre dîner à 19h pour perdre 7 kg

Jean Dujardin a perdu sept kilogrammes en moins de deux mois pour préparer son rôle dans J’accuse, suivant un régime strict consistant en un jeûne quotidien de quinze heures — dîner léger à 19h et déjeuner repoussé jusqu’à 13h le lendemain — sous la direction de Roman Polanski, qui réclamait une silhouette plus rigide et martiale.

Figure majeure du cinéma français avec plus de 70 projets à son actif, Jean Dujardin s’est fait connaître du grand public grâce à la série Un gars, une fille, avant de s’imposer comme un acteur audacieux dans la comédie d’espionnage OSS 117 et de conquérir la scène internationale avec The Artist, performance récompensée par un Oscar, un Golden Globe et un César.

Côté privé, l’acteur a partagé sa vie avec la patineuse et ancienne dirigeante Nathalie Péchalat; leur relation a donné naissance à deux enfants. La séparation du couple a été marquée par des tensions, notamment autour du partage des biens, même si les deux ex-compagnons s’efforcent, selon les informations disponibles, de préserver la stabilité des enfants. Les désaccords n’ont pas seulement concerné cette séparation : Nathalie Péchalat affiche aussi des relations tendues avec l’ancien champion Philippe Candeloro, relations sur lesquelles ce dernier est revenu publiquement.

Un corps transformé pour incarner le colonel Picquart

Pour endosser le rôle du colonel Picquart dans J’accuse, Jean Dujardin n’a pas limité sa préparation à l’uniforme. Sous l’œil du réalisateur Roman Polanski, l’acteur a entrepris une transformation physique ciblée afin de répondre à l’exigence d’une allure plus martiale et tendue, conforme au personnage historique qu’il devait incarner.

La méthode retenue a été un jeûne quotidien de quinze heures, détaillé par l’exemple d’un dîner frugal pris à 19h et d’un premier repas fixé à 13h le lendemain. Cette organisation alimentaire, appliquée de façon régulière pendant la période de préparation, a permis à l’acteur d’atteindre une perte de poids de sept kilos en l’espace d’environ deux mois, selon les déclarations rapportées.

Le film J’accuse, reconstituant l’affaire Dreyfus, a suscité un fort retentissement lors de sa sortie et une polémique liée au réalisateur. Malgré les controverses, l’œuvre a été saluée pour sa reconstitution historique et sa distribution, dans laquelle Jean Dujardin partageait l’affiche avec des comédiens tels que Louis Garrel, Melvil Poupaud et Mathieu Amalric.

