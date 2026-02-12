Jean Dujardin taclé par Marilou Berry, fille de Josiane Balasko : « Pathétique »

Jean Dujardin et Marilou Berry apparaissent comme deux trajectoires parallèles du cinéma français : issus de la comédie, chacun a alterné registres légers et projets plus sérieux, mais c’est une récente prise de position publique de Marilou Berry sur Instagram qui relance le débat autour des responsabilités et des choix d’image des personnalités du septième art.

Jean Dujardin et Marilou Berry apparaissent comme deux trajectoires parallèles du cinéma français : issus de la comédie, chacun a alterné registres légers et projets plus sérieux, mais c’est une récente prise de position publique de Marilou Berry sur Instagram qui relance le débat autour des responsabilités et des choix d’image des personnalités du septième art.

Pour Jean Dujardin, le passage du petit écran à Hollywood s’est opéré par étapes : des débuts sur les planches et dans l’humour de café-théâtre, une exposition médiatique après un télé-crochet, puis la création du collectif Nous ç Nous, avant la célébrité nationale via la série Un Gars, Une Fille, partagée avec Alexandra Lamy.

Marilou Berry, fille de Josiane Balasko, a entamé sa carrière très jeune, notamment dans la comédie familiale Ma vie est un enfer, aux côtés de Daniel Auteuil, puis a bifurqué vers des rôles dramatiques qui lui ont valu des nominations et une reconnaissance critique.

Parcours, succès et récente polémique publique

Le parcours de Jean Dujardin est marqué par des succès populaires et critiques : après des comédies à succès comme Brice de Nice et la franchise OSS 117, il a été propulsé sur la scène internationale en 2012 en remportant l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance muette dans The Artist.

Marilou Berry, elle, a navigué entre comédie et drame. Nomée au César du meilleur espoir féminin pour sa participation à Comme une image, elle s’est faite remarquer également dans la comédie Vilaine en 2008. Après des films moins bien reçus comme La Croisière, Beur sur la ville et Les Reines du ring, elle a opéré un retour artistique notable avec la série de films Joséphine, dont elle a réalisé le deuxième volet, Joséphine s’arrondit.

En 2024, l’Assemblée nationale a mis en place une commission d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu du cinéma, initiative portée dans le sillage des mouvements #MeToo et des polémiques autour de personnalités du cinéma français. La commission, présidée par la députée écologiste Sandrine Rousseau, a entendu plusieurs témoins, dont l’agent Dominique Besnehard.

Parmi les auditions ont été évoqués des acteurs très en vue du paysage français : Pierre Niney, Gilles Lellouche et, de manière implicite, Jean Dujardin. Sur les réseaux sociaux, Marilou Berry a réagi enqualifiant la liste de « pathétique » et en likant un commentaire pointant la présence récente de Dujardin dans un projet lié à Roman Polanski.