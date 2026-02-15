Jean Dujardin sur Les Rayons et les Ombres : « On sent parfois qu’en France »

Jean Dujardin , figure majeure du cinéma français, poursuit une carrière prolifique et sera à l’affiche en 2026 du nouveau long-métrage de Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres , un film déjà au centre d’une polémique liée au personnage qu’il incarne. À 53 ans, l’acteur continue d’enchaîner les tournages après plus de vingt ans de carrière marquée par des rôles devenus emblématiques.

Jean Dujardin, figure majeure du cinéma français, poursuit une carrière prolifique et sera à l’affiche en 2026 du nouveau long-métrage de Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres, un film déjà au centre d’une polémique liée au personnage qu’il incarne. À 53 ans, l’acteur continue d’enchaîner les tournages après plus de vingt ans de carrière marquée par des rôles devenus emblématiques.

Reconnu internationalement pour The Artist, et popularisé en France par des franchises et comédies comme OSS 117, Brice de Nice ou la série Un gars, une fille, Jean Dujardin a multiplié les registres, du burlesque au drame. Le parcours de l’acteur, cité régulièrement parmi les visages les plus représentatifs du cinéma hexagonal, témoigne d’une capacité à incarner des personnages très différents au fil des ans.

Le projet avec Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres, annoncé pour 2026, suscite déjà des réactions. La source évoque une polémique née du personnage mis en scène, sans autres précisions sur la nature exacte des critiques. Ce nouvel engagement s’inscrit néanmoins dans une trajectoire professionnelle soutenue pour Dujardin, qui ne semble pas vouloir ralentir.

Jean Dujardin : son coup de gueule sur la France

Jean Dujardin s’est déjà retrouvé au cœur de débats publics, notamment en raison de sa collaboration passée avec le réalisateur Roman Polanski, qui lui avait valu des critiques. Interrogé dans les colonnes de Le Point, l’acteur a pris la parole pour défendre son positionnement et interroger les réactions médiatiques et sociales : « Qu’est-ce qui nous a pris de choper cette espèce de puritanisme étrange ?« , a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « En fait, on a pris tout le mauvais des États-Unis« .

Dans le même entretien, Jean Dujardin a cependant nuancé ses propos en exprimant son soutien au mouvement #MeToo, qu’il a qualifié d’action « très importante » et nécessaire pour faire évoluer les relations entre hommes et femmes : « il fallait vraiment dire que les relations entre les hommes et les femmes doivent évoluer, que ça fait trois mille ans qu’on attend ça« .

Malgré ce soutien, l’acteur — qui a été marié et divorcé à trois reprises — a critiqué la manière dont ce mouvement a été repris en France, dénonçant une appropriation faite « avec beaucoup de nervosité, en fait, au lieu de poser simplement les choses« .

Sur le plan artistique, Jean Dujardin affiche aussi le souhait de renouer avec une forme d’ironie propre au cinéma français. Il partage ce désir avec Nicolas Bedos, avec qui il a collaboré sur OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire. Toujours dans Le Point, il s’était enthousiasmé : « On est au-delà du second degré, on est au troisième ! » et avait expliqué la démarche du film vis-à-vis des sujets sensibles : « Le racisme est en creux, tout au long du film, mais on se moque du racisme, du fumet un peu rance qu’on sent parfois en France« .