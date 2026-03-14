Jean Dujardin se moque d’Eric et Ramzy et évoque ses débuts avec le duo

Jean Dujardin , découvert en 1999 aux côtés d’Alexandra Lamy dans la série courte Un Gars, Une Fille, revient sur ses débuts modestes et ses premiers compagnons de route du rire, parmi lesquels Eric et Ramzy. De ses années en cafés-théâtres à son Oscar pour The Artist en 2012, l’acteur évoque dans un long entretien accordé à Brut les rencontres et les scènes qui ont jalonné son ascension, en n’hésitant pas à qualifier avec humour certains camarades de “crétins” en rappelant des anecdotes précises.

Jean Dujardin, découvert en 1999 aux côtés d’Alexandra Lamy dans la série courte Un Gars, Une Fille, revient sur ses débuts modestes et ses premiers compagnons de route du rire, parmi lesquels Eric et Ramzy. De ses années en cafés-théâtres à son Oscar pour The Artist en 2012, l’acteur évoque dans un long entretien accordé à Brut les rencontres et les scènes qui ont jalonné son ascension, en n’hésitant pas à qualifier avec humour certains camarades de “crétins” en rappelant des anecdotes précises.

À la fin des années 1990, Jean Dujardin se fait connaître du grand public en incarnant “Jean”, surnommé Loulou, dans Un Gars, Une Fille, aux côtés d’Alexandra Lamy, dite “Alex” ou “Chouchou”. Le succès du couple à l’écran, devenu également couple à la ville quelques années plus tard, a propulsé les deux interprètes sous les projecteurs de la télévision française et a servi de tremplin pour la carrière de Dujardin.

Après la série, Jean Dujardin se tourne vers le cinéma où il multiplie les registres : comédie avec Brice de Nice et la franchise OSS 117, action dans Le Convoyeur et drame avec Contre-enquête. Sa performance dans The Artist lui vaut un Oscar en 2012, moment qualifié de “starification totale” dans la carrière de l’acteur. En 2026, il est évoqué dans la presse pour son rôle dans Les Rayons et les ombres, un drame ancré dans la Seconde Guerre mondiale, tandis que sa comédie L’Homme qui rétrécit est mentionnée comme un échec récent.

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Des cafés-théâtres aux premières scènes partagées avec Eric et Ramzy

Avant la consécration, Jean Dujardin trace un parcours d’humoriste de café-théâtre. Il confie avoir été “cancre en classe” et, après un début professionnel comme serrurier dans l’entreprise paternelle, il se lance sur les planches pour faire rire. Ses premières apparitions télévisées précédant Un Gars, Une Fille se font dans le télé-crochet humoristique Graines de star, émission qui a également vu émerger d’autres noms de la scène, comme Jérôme Commandeur.

Sur scène, il intègre la troupe des Nous ç Nous, un collectif d’humoristes présenté comme s’inscrivant dans la tradition des Nuls. C’est dans ce vivier de jeunes talents que se côtoient alors Dany Boon, Jamel Debbouze et le duo Eric et Ramzy, avec lesquels Dujardin partage des scènes et des salles modestes.

Lors de l’entretien avec Brut, il revient sur un souvenir précis : la vision d’Eric Judor et Ramzy Bedia jouant au Bec Fin, une salle au plafond bas. Il mime la posture de Ramzy et raconte : “Qu’est-ce c’est que ces deux crétins en train de jouer avec des sandales, avec Eric qui fait ‘Oui, allô ?’…” Pour conclure son anecdote, il confie que cette scène “m’a fait mourir de rire”.