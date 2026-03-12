Jean Dujardin rouge de gêne face à Jeanne Cherhal dans C à Vous

Jean Dujardin , oscarisé en 2012 pour The Artist et âgé de 53 ans, s’est retrouvé visiblement gêné sur le plateau de C à Vous ce mercredi 11 mars 2026 lorsqu’Anne-Élisabeth Lemoine a organisé une rencontre avec la chanteuse Jeanne Cherhal, venue interpréter en direct une chanson dédiée à l’acteur.

Figure majeure du cinéma français, récompensée et populaire, Jean Dujardin est pourtant connu pour une réserve personnelle. Sur le plateau de la quotidienne de France 5, cette timidité est devenue palpable lorsque la séquence a basculé vers un face-à-face musical inattendu avec une artiste qui lui voue une admiration affichée.

La tension est née d’un extrait choisi par la présentatrice : un passage du film OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (2005) montrant Jean Dujardin en train de jouer de la mandoline et de chanter. C’est cette scène qui, d’après Anne-Élisabeth Lemoine, a inspiré chez Jeanne Cherhal une véritable obsession traduite en chanson. La chanteuse a enregistré le titre Jean sur son septième album, dont les paroles interrogent et nomment explicitement l’acteur.

Rencontre en direct et déclaration mise en musique

Après la diffusion de l’extrait, Anne-Élisabeth Lemoine a invité Jean Dujardin à rejoindre Jeanne Cherhal sur la petite scène installée sur le plateau. La chanteuse s’est placée au piano et a interprété face à lui la chanson qu’elle dédie à l’acteur, affirmant vouloir réaliser « son plus grand rêve » : chanter les yeux dans les yeux de son idole.

Tout au long de l’interprétation, Jeanne Cherhal a maintenu un regard fixe sur Jean Dujardin. L’artiste a choisi des paroles sans détour pour évoquer son attraction : « Jean, j’en ai marre de rêver de vous, Jean, j’en ai marre de parler de vous, Jean, j’en peux plus de ne penser qu’à vous », ainsi que la formulation plus directe entendue sur le plateau. Face à ces lignes, Jean Dujardin a rougi et multiplié les regards obliques, souriant et manifestant un malaise apparent.

La chanteuse a poussé la franchise plus loin avec une formule particulièrement directe adressée à l’acteur : « Est-ce la ligne de votre cul, ou vos yeux qui m’ont convaincue ? » Cette phrase a intensifié l’embarras de Jean Dujardin et marqué la séquence par son côté frontal.

