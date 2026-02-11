Jean Dujardin , acteur oscarisé et visage familier du cinéma français, a longtemps partagé une vie de couple médiatisée avec la patineuse et dirigeante sportive Nathalie Péchalat . Leur histoire, officialisée en 2014, a alimenté les déclarations publiques de l’acteur sur la tendresse et la vie intime, jusqu’à leur séparation annoncée en septembre 2024 après dix ans de relation.

Jean Dujardin, acteur oscarisé et visage familier du cinéma français, a longtemps partagé une vie de couple médiatisée avec la patineuse et dirigeante sportive Nathalie Péchalat. Leur histoire, officialisée en 2014, a alimenté les déclarations publiques de l’acteur sur la tendresse et la vie intime, jusqu’à leur séparation annoncée en septembre 2024 après dix ans de relation.

Figure à la fois populaire et discrète, Jean Dujardin intercale parfois ses rôles — d’OSS 117 à The Artist — avec des confidences personnelles. Dans des entretiens, il a abordé sans fard la place de la complicité et de la dimension physique au sein d’un couple, des propos relayés par la presse people et des magazines comme Gala et ELLE.

Nathalie Péchalat, ancienne championne de danse sur glace et devenue ensuite présidente de la Fédération française des sports de glace, a vu sa vie privée rejoindre le registre médiatique du fait de son couple avec l’acteur. Leur union a suscité un intérêt particulier du public et des médias, entre apparitions communes et déclarations intimistes de la part de M. Dujardin.

Les confidences publiques de Jean Dujardin

Jean Dujardin et Nathalie Péchalat ont officialisé leur relation en 2014. Le couple s’est marié en 2018 et a eu deux filles. Selon les éléments rendus publics, ils se sont séparés en septembre 2024, après dix ans de relation.

À plusieurs reprises, l’acteur a évoqué sa vision du couple en des termes concrets. Interrogé par Gala au sujet de son vécu sentimental, il a déclaré notamment : « Tout seul, tu peux vraiment te sentir en taule. Rien n’a de goût. Les moments de joie, si tu ne les partages pas, c’est terrible. » Il y ajoutait sa conception de l’intimité : « Pour moi, s’il y a sexe, il y a tendresse et complicité, c’est lié. » Ces formules ont été reprises comme témoignage d’une attente combinant attirance physique, respect et admiration mutuelle.

Ces confidences ne sont pas inédites dans la carrière médiatique de Jean Dujardin. Le comédien avait déjà partagé des éléments personnels lors de précédentes relations, notamment avec Alexandra Lamy, évoquant la nécessité d’une connexion affective et d’une vie quotidienne partagée.

Concernant sa rencontre avec Nathalie Péchalat, Jean Dujardin a raconté à ELLE qu’il l’avait d’abord remarquée à la télévision pour sa prestance orale plutôt que pour ses performances sur la glace : « Quand j’ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l’ai pas vue patiner mais parler, elle m’a charmé. » Il a expliqué s’être alors interrogé sur ses désirs personnels avant de se rendre au Japon pour la rencontrer : « Je suis parti rejoindre Nathalie à Tokyo. Ça a été comme si je me mettais en scène ma vie amoureuse. »