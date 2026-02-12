Jean Dujardin : « Pendant 4 ans avec une femme qui n’est pas ta femme »

Jean Dujardin a été photographié, le 5 février, dans les tribunes du Tournoi des Six Nations, affichant un large sourire pour la victoire du XV de France contre l’Irlande et partageant ce moment sur Instagram. Présent à ses côtés : Jean‑Luc Reichmann et Iris Mittenaere, venue soutenir Antoine Dupont. Nathalie Péchalat, mère de leurs filles Jeanne et Alice, n’était pas à ses côtés, étant engagée en Italie pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan‑Cortina 2026.

Jean Dujardin a été photographié, le 5 février, dans les tribunes du Tournoi des Six Nations, affichant un large sourire pour la victoire du XV de France contre l’Irlande et partageant ce moment sur Instagram. Présent à ses côtés : Jean‑Luc Reichmann et Iris Mittenaere, venue soutenir Antoine Dupont. Nathalie Péchalat, mère de leurs filles Jeanne et Alice, n’était pas à ses côtés, étant engagée en Italie pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan‑Cortina 2026.

Cette absence a été remarquée dans un contexte où le couple fait l’objet de rumeurs de séparation : aucune annonce officielle n’a été faite et les apparitions publiques communes se font de plus en plus rares. Les deux personnalités continuent néanmoins leurs activités respectives — Dujardin oscillant entre plateaux et événements sportifs, Péchalat impliquée dans le milieu du patinage et présente aux JO de 2026 — ce qui creuse parfois la distance géographique entre eux.

Leur histoire reste cependant largement liée au patinage. Jean Dujardin a raconté à plusieurs reprises comment il a été séduit en découvrant Nathalie Péchalat à la télévision, déclarant à ELLE s’être senti charmé et avoir « choisi sa vie » à cet instant. Il a pris un avion pour Tokyo en 2014 afin d’assister aux Championnats du monde où elle patinait, marquant ainsi publiquement son soutien et son intérêt pour le milieu sportif qui l’avait initialement attiré.

Publicité

Des amours médiatisés : d’Alexandra Lamy à Nathalie Péchalat

Avant sa relation avec Nathalie Péchalat, Jean Dujardin a vécu une idylle longue et très suivie avec Alexandra Lamy. Les deux comédiens se sont fait connaître du grand public dans la série Un gars, une fille, où la frontière entre fiction et réalité s’est estompée : révélés ensemble dans les années 1990, ils ont officiellement entamé une relation au début des années 2000. Selon les témoignages, la fin de la série a précipité le basculement de partenaires professionnels à partenaires privés, et ils ont rendu publique leur relation en 2003.

Le couple s’est marié en 2009 et s’est séparé en 2014, une rupture largement médiatisée et difficilement vécue par Alexandra Lamy, qui l’a raconté dans le documentaire L’incroyable destin d’Alexandra Lamy diffusé en avril 2025 sur M6. Elle y a évoqué la pression médiatique liée à leur séparation et a expliqué avoir choisi de s’installer temporairement à Londres pour protéger sa fille et trouver un peu de tranquillité.

De son côté, Jean Dujardin a poursuivi sa carrière internationale, obtenant notamment un Oscar pour The Artist et multipliant les rôles au cinéma. Il a également été au centre de débats publics lors de sa prestation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023. Depuis sa relation précédente, il affiche un degré de discrétion plus marqué sur sa vie privée. Sa relation avec Nathalie Péchalat, quand bien même visible à certains événements, est restée, selon les éléments publics, plus confidentielle que ses amours passées.