Jean Dujardin critique les César : « Il n’y a aucune place pour la nuance »

Jean Dujardin , de la télévision au tapis rouge hollywoodien, conserve une place singulière dans le paysage audiovisuel français : acteur révélé par la série à succès Un Gars, Une Fille, oscarisé pour The Artist en 2012 et nommé à quatre reprises aux César sans en remporter un, il a récemment fustigé la cérémonie des César après la controverse entourant Roman Polanski, qualifiant l’édition 2020 de « céré‑vomi » et dénonçant le manque de nuance dans le débat public.

Jean Dujardin, de la télévision au tapis rouge hollywoodien, conserve une place singulière dans le paysage audiovisuel français : acteur révélé par la série à succès Un Gars, Une Fille, oscarisé pour The Artist en 2012 et nommé à quatre reprises aux César sans en remporter un, il a récemment fustigé la cérémonie des César après la controverse entourant Roman Polanski, qualifiant l’édition 2020 de « céré‑vomi » et dénonçant le manque de nuance dans le débat public.

Sa notoriété s’est construite à la fin des années 1990 sur le petit écran aux côtés d’Alexandra Lamy, avec laquelle il forme le duo humoristique devenu une référence de la télévision française. Diffusée sur France 2 avant le journal de 20 heures, Un Gars, Une Fille a installé les personnages de « Loulou » et « Chouchou » dans l’espace médiatique et accéléré la carrière de ses interprètes, la romance à l’écran débouchant sur une relation et un mariage dans la vie réelle, qui se terminera par un divorce en 2014.

Au cinéma, Jean Dujardin diversifie ses rôles : des comédies populaires comme Brice de Nice et la série OSS 117 à des prestations plus dramatiques et policières. Son interprétation muette et en noir et blanc dans The Artist lui vaut la consécration internationale et l’Oscar du meilleur acteur en 2012, tout en marquant son retour fréquent aux productions françaises malgré des collaborations à Hollywood.

Publicité

Critiques des César et contexte de la polémique Polanski

Après son succès international, Jean Dujardin a travaillé ponctuellement avec des réalisateurs et acteurs américains, partageant l’affiche ou l’affection du public avec des figures telles que George Clooney, avant de privilégier un retour d’activité en France. Sa vie personnelle a connu des évolutions : après son divorce d’avec Alexandra Lamy, il a retrouvé l’amour et s’est marié avec Nathalie Péchalat.

En 2021, dans une interview accordée au Point, l’acteur se montre très critique à propos de la cérémonie des César de 2020 et de la gestion médiatique de la polémique autour de Roman Polanski. Polanski fait l’objet d’accusations historiques, notamment le viol d’une adolescente, Samantha Geimer, alors âgée de 13 ans à la fin des années 1970, affaire devenue un point de tension majeur dans le cinéma français et international.

Jean Dujardin déclare à propos de l’édition 2020 : « C’était une ‘céré‑vomi’ ». Il ajoute : « Comme on est capable d’en faire en France… Comme on est capable de ne jamais s’aimer. » L’acteur précise encore : « Il n’y a plus aucune place pour la nuance. Je ne rentre pas dans ce jeu. » Il affirme par ailleurs être « resté droit dans [son] film » et défend la décision artistique qui avait conduit à sa nomination au César pour J’accuse, film de Polanski.

Publicité