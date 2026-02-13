Jean Dujardin : « C’est ça, vivre avec une comédienne »

Jean Dujardin s’impose depuis deux décennies comme l’une des figures majeures du cinéma français : révélation télé, acteur oscarisé, et homme public dont la vie privée a fait la une, avec trois mariages et autant de séparations. Ce parcours, jalonné de succès internationaux et de prises de parole publiques, continue d’alimenter l’intérêt des médias et du public.

Révélé au grand public par la shortcom Un Gars, Une Fille diffusée sur France 2 jusqu’en 2003, Jean Dujardin y incarnait « Loulou », aux côtés d’Alexandra Lamy, « Chouchou » à l’écran. La série, fondée sur des saynètes de la vie de couple, a servi de tremplin : la complicité à l’écran s’est muée en relation amoureuse dans la vie réelle, renforçant la popularité du duo.

Sur grand écran, sa progression a été rapide. Après des succès populaires comme Brice de Nice et le diptyque OSS 117, il atteint une nouvelle dimension internationale avec The Artist, film muet et en noir et blanc qui lui vaut l’Oscar du meilleur acteur. Cette distinction lui ouvre des opportunités hollywoodiennes, le conduisant à travailler avec des noms tels que Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio pour Le Loup de Wall Street, puis avec George Clooney sur Monuments Men, avant de revenir s’investir majoritairement en France.

Parcours personnel et témoignages publics

Sur le plan privé, Jean Dujardin a été marié à trois reprises. Sa première union, avec Gaëlle Demars, a précédé sa notoriété nationale : de cette rencontre sont nés deux fils, rappelant une vie familiale antérieure à sa période de célébrité. La relation suivante, très médiatisée, fut celle avec Alexandra Lamy : rencontrés sur le plateau de la série, ils ont vécu ensemble à partir de 2003 et se sont mariés au cours de la décennie suivante, avant de se séparer et de divorcer entre 2009 et 2014 selon les éléments rapportés.

Après sa séparation d’avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin a retrouvé l’affection d’une sportive : Nathalie Péchalat, ancienne patineuse et personnalité médiatique. Le couple s’est marié et a eu deux filles. Leur séparation a été rendue publique à la fin de 2024, marquant le troisième divorce de l’acteur.

Outre ces éléments personnels, Jean Dujardin a été appelé à témoigner en 2025 devant une commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée aux violences sexuelles et sexistes (VSS) dans le milieu du cinéma, initiative lancée en partie à la suite de l’affaire Depardieu. Au cours de son audition, il a évoqué les différenciations de traitement entre hommes et femmes au sein des productions et a rapporté des pratiques qu’il qualifie de « manœuvres d’intimidation » subies par son ex-épouse, contrainte, selon lui, à « repasser le casting pour confirmation ». Il a par ailleurs rappelé n’avoir passé « qu’un seul casting » pour Un Gars, Une Fille, sur lequel il a rencontré Alexandra Lamy, et a déclaré : « C’est ça, vivre avec une comédienne. Et c’est difficile aussi. »