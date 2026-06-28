Jean Dujardin adresse un message à son remplaçant dans la suite d’Un gars, une fille

La série télévisée française Un gars, une fille, qui a marqué toute une génération avec son tandem emblématique Jean Dujardin et Alexandra Lamy, fait un retour remarqué sur les écrans. Diffusée initialement en 1999, cette comédie de situation a captivé les téléspectateurs pendant cinq saisons en mêlant humour et tendresse autour des péripéties du couple. Cette annonce ravive la nostalgie, mais s’accompagne également de plusieurs changements importants concernant le casting et la production.

À l’origine, Un gars, une fille a été une vitrine pour le duo formé par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, qui ont incarné « Loulou » et « Chouchou », deux personnages attachants évoluant dans leur vie de couple avec des dialogues incisifs et des situations souvent hilarantes. Leur complicité à l’écran s’est transformée en une histoire d’amour dans la vie réelle, qui a duré plusieurs années. Le couple s’est formé pendant la série, officialisé en 2003, avant de se marier dix ans plus tard. Malgré leur séparation, chacun reste lié à ce projet qui a profondément marqué leur parcours professionnel et personnel.

La saison finale d’Un gars, une fille avait bouclé la boucle de manière marquante avec une demande en mariage sur l’Île Sainte-Anne aux Seychelles, symbolisant la fin d’un cycle après huit ans de relation entre les personnages et plusieurs années de diffusion de la série. Depuis, quelques hommages ont ponctué les anniversaires, mais aucune reprise n’avait été initiée jusqu’à récemment.

Un retour orchestré avec un nouveau duo, validé par Jean Dujardin

Cette semaine, la nouvelle du retour d’Un gars, une fille a été officiellement confirmée. Cependant, la série sera relancée avec un casting inédit. En effet, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ne reprendront pas leurs rôles d’autrefois. Cette décision a suscité un élan d’attente et d’interrogations quant à la qualité et à l’esprit du programme.

Interrogé par le média Nice-matin sur ce revival, Jean Dujardin a exprimé son soutien à cette initiative tout en soulignant l’importance de la complicité entre les interprètes du couple, facteur crucial pour le succès de la série : « Je trouve ça très bien qu’Un gars, une fille fasse des petits. Reste à trouver Chouchou à présent, car ça se joue vraiment à deux. Il y a une question de rythme qui est primordiale ».

Le nouveau talent chargé d’incarner l’un des rôles principaux est Gillian Mussano, alias « Ton pote Gillian », un créateur de contenus reconnu pour son humour et sa créativité digitale. Jean Dujardin a confirmé avoir rencontré ce successeur et loué son travail : « Je l’ai croisé, on a échangé. Il est très sympa. Ses vidéos sont bien dans l’esprit de la série initiale. Il a les références. Je lui souhaite le meilleur ».

Le reboot sera diffusé via RMC Life, une plateforme qui investit actuellement dans des contenus originaux et qui pourrait offrir une nouvelle visibilité à cette franchise qui a déjà su captiver le public français durant plusieurs années. Le choix d’associer un créateur issu des réseaux sociaux témoigne d’une volonté d’adapter le format à de nouvelles audiences tout en conservant l’essence du concept.

Cette nouvelle version, dont le casting complet reste à dévoiler, promet donc de s’appuyer sur une dynamique renouvelée tout en rendant hommage à ce monument de la comédie française qu’est Un gars, une fille.