Jean Dujardin a appelé pour revoir des sketchs

Bruno Salomone , visage connu du paysage audiovisuel français, est décédé à l’âge de 55 ans après une « longue maladie », a rapporté la presse. L’acteur et humoriste s’était illustré au cinéma et à la télévision dans des rôles populaires — notamment dans Brice de Nice et la série Fais pas ci, fais pas ça — et était également reconnu pour son travail de doublage dans des formats télévisuels comme Burger Quiz.

La nouvelle a été largement relayée sur les réseaux sociaux dimanche 15 mars 2026, provoquant de nombreux témoignages et hommages en ligne. Selon plusieurs médias, la maladie qui a emporté l’artiste serait un cancer ayant récidivé, information présentée par la presse.

Outre ses apparitions à l’écran, Bruno Salomone avait une activité de doublage marquante : il prêtait notamment sa voix au personnage de la « Jeep Renegade » dans Burger Quiz. Il avait aussi campé des rôles dans Kaamelott et tourné pour le cinéma, renforçant sa visibilité auprès du grand public.

Patrick Sébastien raconte une des dernières nuits de Bruno Salomone

Bruno Salomone a fait ses débuts sur scène et à la télévision au sein du groupe d’humoristes Nous ç Nous, formé avec Jean Dujardin, Éric Collado, Emmanuel Joucla et Éric Massot. Le collectif, inspiré par l’humour référencé et parodique des Inconnus et des Nuls, s’est fait connaître au milieu des années 1990, notamment par des passages dans l’émission Fiesta sur France 2.

Publicité

Avant cela, Salomone avait multiplié les expériences dans les cafés-théâtres et en animation—y compris des emplois à Euro Disney—et avait participé au télé-crochet Graines de star sur M6, où il croise Jean Dujardin. Le duo Salomone–Dujardin a ensuite formé un tandem visible dans l’émission Farce Attaque sur France 2, avant que chacun n’engage sa carrière individuelle à la télévision et au cinéma.

L’ancien animateur et producteur Patrick Sébastien, qui avait donné sa chance à plusieurs jeunes humoristes dont les membres de Nous ç Nous, a évoqué Bruno Salomone dans les colonnes de Paris‑Match. Les propos de Sébastien ont été relayés par le chroniqueur Nicolas Malaboeuf via X.

« Je savais qu’il était malade », a déclaré Patrick Sébastien au magazine people, ajoutant qu’« il y a quelques semaines, Jean Dujardin m’a appelé car Bruno voulait revoir toutes les séquences et les sketchs qu’ils avaient faits dans mes émissions. » Sébastien raconte que, « dans la nuit, on a monté la vidéo et on lui a fait passer. Et, apparemment, ça l’a rendu heureux. »