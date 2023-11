« Je vous invite à reconsidérer la nomination d’un rwandais à la tête de l’ANIP », Richard Ouorou à Talon

Les explications du gouvernement devant la représentation nationale sur la nomination d’un Rwandais à la tête de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) n’ont pas suffit pour éteindre la polémique sur la question. Le politologue Richard Boni Ouorou revient à la charge et invite le président Patrice Talon à reconsidérer cette nomination.

Le président du mouvement Les terriens n’est pas d’accord sur la nomination d’un Rwandais pour traiter les données sensibles des Béninois. Malgré les explications fournies il y a quelques jours par le gouvernement devant les parlementaires, le consultant international reste sceptique sur l’option de l’exécutif.

Dans un message à l’attention du président de la République, Richard Boni Ouorou analyse les perceptions que cette nomination projette dans l’esprit des Béninois et invite le président Patrice Talon à reconsidérer sa position.

« Monsieur le Président, c’est avec un respect profond et une préoccupation sincère que je m’adresse à vous aujourd’hui concernant la récente nomination d’un expatrié rwandais à la tête de l’ANIP, l’agence qui détient les données sensibles de nos concitoyens béninois« , a écrit Richard Ouorou dans son message.

- Publicité-

Comme pour rassurer du fait que sa démarche n’a rien de xénophobe, Richard Ouorou a fait remarquer que « nos compatriotes qui occupent des postes de responsabilité significatifs dans d’autres pays sont au minimum des citoyens dualistes de ces nations. De plus, leur performance et leur intégrité sont continuellement évaluées par des experts indépendants, suivant une démarche éthique et des normes de déontologie strictes« .

Pour Richard Ouorou, confier les données sensibles de nos concitoyens à un expatrié qui n’a pas de lien fort avec notre pays, et qui provient d’un pays où les actions du gouvernement sont souvent jugées douteuses, semble révéler une complicité implicite visant à obstruer la transparence d’un processus qui pourrait potentiellement être perturbé à votre profit, a martelé le politologue Ouorou.

Poussant l’inquiétude plus loin, Richard Ouorou affirme que cette nomination douteuse s’ajoute à une série d’actes qui remettent en question la transparence de la gouvernance du chef de l’Etat. « Elle jette le discrédit sur l’institution que vous dirigez et fragilise sa légitimité et celle du processus qu’elle mène aux yeux de notre population« , écrit Richard Ouorou dans son message.

- Publicité-

« Je vous invite donc, avec tout le respect qui vous est dû, à reconsidérer cette nomination. J’espère sincèrement que vous prendrez en compte cette préoccupation, dans l’intérêt de la transparence et de la confiance du peuple béninois. En comptant sur votre engagement envers le peuple que vous servez, Je vous remercie et prenez soin de vous« , a conclu Richard Ouorou.