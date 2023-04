« Je vis ma vie », Josey répond une nouvelle fois aux critiques sur sa relation avec Serey Die

En pleine forme ces derniers jours, Josey ne cesse de répondre aux critiques de ses détracteurs de manière voilée dans ses chansons. Malgré les critiques qu’elle a reçues suite à la sortie de son dernier album, la chanteuse reste fidèle à sa méthode et vient de lancer quelques piques à ses détracteurs à travers son nouvel album.

Depuis que l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a publiquement assumé sa relation avec Josey en mai 2022, la chanteuse a été la cible de critiques incessantes. Les internautes l’ont accusée d’être une « voleuse de mari », car à l’époque où leur relation a débuté, Serey Dié avait annoncé sa rupture avec sa première femme Aline, avec qui il avait eu cinq enfants, dont des jumelles. Les excuses publiques présentées par Josey n’ont pas du tout mis fin aux attaques des internautes qui lui en veulent terriblement d’avoir pris le mari d’autrui.

Après cette polémique qui a failli faire craquer la chanteuse, Josey a finalement repris sa carrière musicale en main grâce au soutien du père de ses deux garçons avec qui elle vit d’ailleurs désormais. Pour preuve, l’auteur du titre « Diplôme » a récemment sorti un nouvel album EP intitulé « Phenix », comme pour signifier qu’elle renaît de ses cendres. Cette production de haute qualité a été si bien accueillie qu’elle a fait taire les critiques contre la chanteuse.

En effet, la compagne de Serey Dié a saisi l’occasion de répondre à tous ceux qui l’ont attaquée à travers cet opus. Dans la chanson « Je suis revenue », elle évoque les coups durs qu’elle a subis, affirmant être prête à faire face désormais aux nombreuses attaques.

Et Comme si elle a opté pour le tic au tac désormais, la chanteuse vient une fois encore de répliquer aux critiques sur sa relation avec Serey Die dans une nouvelle chanson. Récemment, la chanteuse a publié une vidéo sur son compte Instagram où elle a révélé un titre de son prochain album en écrivant : « Un album est en préparation. Soyez prêts, la diva arrive. » Cette annonce promet une nouvelle production de qualité de la part de l’artiste ivoirienne qui ne cesse de surprendre ses fans avec son talent et sa détermination.

« J’ai décidé de vivre pour moi, c’est pas compliquer. Je veux donner de l’amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j’ai tout donné. Si ce n’est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m’arrêter. Quand tu me vois, t’as le seum. T’aimes pas me voir dans mon délire. Je kiffe oooh. Moi, je vis ma vie. Je continue ma route oooh. Moi, je vis ma vie« , fredonne-t-elle avec en fond sonore la chanson. Des paroles qui ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur la toile.

