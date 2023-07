« Je viens à Yopougon pour… » : Municipales 2023, Adama Bictogo lance un défi

- Publicité-

Adama Bictogo, candidat du RHDP, a manifesté une détermination palpable lorsqu’il est arrivé au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) à Abidjan le dimanche 23 juillet 2023. Porteur de projets innovants pour Yopougon, il a une forte conviction en sa victoire lors des élections municipales du samedi 2 septembre 2023.

« Je ne m’occupe pas des alliances des autres chapelles politiques. Mon principal souci est de répondre aux attentes des populations de Yopougon. C’est pourquoi je présenterai un projet communal avant les élections, qui transformera Yopougon, et c’est là l’essentiel », a déclaré le candidat du RHDP.

En effet, le député d’Agboville, en mission pour le compte du parti du président Alassane Ouattara, incarne la diversité et les différentes sensibilités politiques de la Côte d’Ivoire. Aussi, il souligne la composition diversifiée de son équipe électorale, qui reflète tous les aspects du pays.

Pour lui, la commune de Yopougon doit jouer un rôle clé pour renforcer la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, démontrant ainsi sa détermination à aider au développement local et à l’unité nationale. Pour ce fait, il prévoit de présenter son plan communal avant les élections pour changer Yopougon et répondre aux besoins de ses résidents.

« Je suis le candidat qui traduit l’expression plurielle de la Côte d’Ivoire et en particulier de Yopougon. C’est pourquoi nous allons gagner à Yopougon, car je suis non seulement le candidat idéal pour le développement, mais je suis aussi le candidat du Rassemblement et de la Cohésion sociale de Yopougon », déclare-t-il avec conviction.

Lors de cette élection municipale, il sera confronté à Dia Houphouët du PDCI-RDA et Michel Gbagbo du PPA-CI. Adama Bictogo considère cette situation comme une opportunité à saisir, car les deux partis d’opposition ont décidé de se présenter de manière indépendante.