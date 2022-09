« Je veux toucher son cœur … » Critiquée, Aïcha Koné justifie sa chanson en hommage à Assimi Goïta

Au cœur d’une grosse polémique sur les réseaux sociaux depuis la sortie de son nouveau single en hommage à la présidence de la transition au Mali, la diva Ivoirienne Aïcha Koné a finalement rompu le silence. Dans une entrevue, la chanteuse qui a fêté ses 45 ans de carrière a expliqué les raisons qui justifient son choix.

Visiblement éblouie par sa politique et son mode de gouvernance, Aïcha Koné vient de dédier un morceau à Assimi Goïta, chef de la junte militaire au pouvoir au Mali. A peine publiée, la chanson suscite beaucoup de réactions mitigées puisqu’elle intervient dans dans un contexte marqué par la tension diplomatique qui secoue actuellement le Mali et la Côte d’Ivoire en raison de l’affaire des 49 soldats Ivoiriens dont 46 sont encore détenus au Mali.

Face aux nombreuses critiques qui circulent sur la toile, la diva est sortie de son mutisme pour expliquer l’objectif de son morceau. « Dans la tradition mandingue, avant de demander une faveur à un dirigeant, On doit le flatter, faire ses éloges, vendre ses mérites. L’artiste étant la voix des sans-voix, j’ai essayé de le faire en composant une chanson en hommage à Assimi Goïta, je n’ai aucun pouvoir si ce n’est mon art et ma voix pour me faire entendre », a-t-elle indiqué.

La chanteuse de 65 ans a ensuite expliqué qu’elle compte toucher le point sensible du président de la transition au Mali pour une décrispation de la situation socio-politique qui prévaut actuellement entre les deux pays, le Mali et la Côte d’Ivoire.

« Dans cette chanson, je chante sa bravoure et son panafricanisme pour l’indépendance de son pays. A travers ce titre, je souhaiterais toucher son cœur et passer par cette chanson pour demander son indulgence et sa clémence pour la libération de nos soldats au Mali. Ce sont des pères ,des mères de famille et des enfants de l’Afrique qui, tout comme lui, essaie de tirer l’Afrique vers le haut. Nous nous battons tous autant que nous sommes pour une Afrique libre et prospère », a déclaré la diva au micro de Serge Pacome.