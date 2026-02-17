«Je veux les éliminer de la Ligue des champions», Mourinho avant Benfica – Real Madrid

À la veille du barrage de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid, José Mourinho a affiché son attachement intact à la Maison Blanche, tout en assumant son ambition d’éliminer les Merengue.

Passé par le banc du Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho n’a jamais caché le lien particulier qui l’unit au club madrilène. L’actuel entraîneur de Benfica l’a encore rappelé lundi en conférence de presse, à la veille du choc européen face aux hommes de la capitale espagnole.

Interrogé sur l’avenir d’Álvaro Arbeloa, récemment prolongé au-delà de la saison 2025-2026, le technicien portugais s’est montré clair : il espère voir son ancien joueur s’installer durablement sur le banc madrilène. Si le contrat signé semble s’inscrire dans la durée, la stabilité du poste dépendra, comme souvent au Real, des résultats à venir.

Mourinho, qui se présente comme l’un des rares entraîneurs à avoir quitté le Santiago Bernabéu sans être démis de ses fonctions, a rappelé une anecdote révélatrice : « Le jour de mon départ, le président m’a dit : “Vous avez fait le plus dur, maintenant vient le plus facile.” » Des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

L’ancien coach de l’Inter, de Manchester United, de Tottenham ou encore de l’AS Roma a également insisté sur le respect mutuel qui perdure : « Toutes les Ligues des champions qui ont suivi m’ont apporté du bonheur. J’ai tout donné pour le Real Madrid. C’est pourquoi les gens me respectent. »

Attaché à la Maison Blanche, le Portugais ne cache pas ses sentiments : « Je serai un Madridista pour toujours. Ce lien est indéfectible. Je veux éliminer le Real Madrid de la Ligue des champions, mais j’espère vraiment qu’ils remporteront la Liga et je souhaite qu’Arbeloa continue à les entraîner longtemps. Álvaro Arbeloa est un vrai Madridista. »

