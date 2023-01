« Je vais lutter pour ne pas mourir », ces déchirantes confidences de Florent Pagny

Florent Pagny a fait de déchirantes confidences sur son combat contre le cancer. C’est une révélation faite par un proche de l’artiste le dimanche 1er janvier 2023, dans le documentaire Florent Pagny, un homme libre diffusé par TF1.

L’interprète du titre Savoir aimer se bat contre la mort depuis qu’il lui a été détecté un cancer. Dans un documentaire réalisé par l’un de ses amis de longue date, Michel Jankielewicz s’est livré sur les efforts du chanteur contre la mort. « On a commencé à tourner à Bordeaux le 6 novembre 2021, le jour de ses 60 ans. Et on a été rattrapé par sa maladie« , a confié Michel Jankielewicz à Télé-Loisirs.

Pour rappel, Florent Pagny a annoncé la triste nouvelle le 22 janvier 2022 dans une vidéo où il révélait qu’il avait « une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique » qui ne pouvait pas être opérée. A l’époque, Florent Pagny a dû annuler sa tournée. « Vous savez tous que dans la vie le plus important c’est la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire. C’est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements« , avait-il expliqué.

Florent Pagny prêt pour le combat

Mais Florent Pagny n’a pas annulé le projet de documentaire malgré les bruits de couloirs. « Des tas de personnes nous ont demandé pourquoi on continuait à faire ce documentaire. On nous disait qu’on faisait sa nécro… Florent m’a dit de continuer, il ne voulait que rien ne s’arrête« , a confié le réalisateur.

Selon Michel Jankielewicz, Florent Pagny a envoyé un message poignant à ses fans: « il m’a dit : ‘Moi je vais lutter pour ne pas mourir, toi tu continues ce que tu avais commencé’. J’ai raconté ce que j’étais en train de vivre avec mon ami« . Toutefois, le réalisateur rassure: « il va reprendre sa tournée en 2023, c’est signe que tout va bien. C’est un battant, Florent. Rien ne l’arrête ».

Bientôt un film

Une nouvelle rassurante qui confirme la promesse de Florent Pagny le 29 octobre 2022 dans Taratata 100% . « Je suis dans une phase de remise en forme. Mais bon, si tout va bien, l’année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche« , avait-il indiqué.

En plus du documentaire et de la tournée, Michel Jankielewicz révèle que Florent Pagny prépare une surprise pour ses fans. « Je vais continuer mon documentaire là où je l’ai arrêté. On va faire un autre film ensemble« . Une bonne nouvelle pour les fans qui s’inquiètent pour l’artiste.