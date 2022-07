« Je vais acheter des machettes…», Asamoah Gyan à l’occasion des 8 ans de sa fille (photo)

A l’occasion de la célébration du huitième anniversaire de sa fille unique ce vendredi 08 juillet 2022, l’international ghanéen Asamoah Gyan a profité pour envoyer un drôle de message aux hommes.

L’attaquant ghanéen Asamoah Gyan très discret sur sa vie privée, a surpris ses abonnés ce vendredi en dévoilant le visage de sa fille unique Ohemaa qui souffle sa huitième bougie. Pour donc célébrer convenablement sa princesse comme il aime l’appeler, l’ancien capitaine des Black Stars a partagé une série d’images de Zelda Love Abena Ohemaa Arhin Gyan.

Sur les photos l’on pouvait voir, Ohemaa, le plus jeune des trois enfants de Gyan avec son ex-épouse Gifty, dans une impressionnante combinaison rose et jeans. Vêtue d’un haut rose sur un short en jean, la petite fille a assorti son look d’une paire de chaussures roses.

Cependant, le footballeur professionnel a pris le soin d’ajouter un message à la fois étrange et drôle en légende des photos de la jeune fille. En effet, Asamoah a ouvertement prévenu les hommes, qu’il envisage bientôt acheter des machettes afin de mieux assurer la sécurité de sa fille qui grandit trop vite.

« Joyeux anniversaire à ma princesse . Au train où vont les choses di33, je vais commencer à acheter des machettes chez moi oooo. . Papa t’aime Ohemaa », a-t-il écrit. Un message qui a suscité une avalanche de réactions dans le rang de ses fans.