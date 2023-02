« Je t’aime pour toujours », l’hommage de Lukaku à Atsu, mort dans le séisme en Turquie

Dans un message posté sur son compte Instagram, Romelu Lukaku a rendu un vibrant hommage à son ancien coéquipier à Chelsea, Christian Atsu, mort dans le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février.

Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres ce samedi, à la suite du tremblement de terre qui a frappé la Turquie le 6 février dernier. L’attaquant ghanéen qui était porté disparu depuis que cette catastrophe est survenue dans le pays de Recip Erdogan, n’a malheureusement pas survécu. Sa dépouille a été extraite des gravats et ainsi que ses effets comme l’a confirmé son agent aux médias locaux. « Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », a affirmé Murat Uzunmehmet, cité par l’agence privée turque DHA.

Depuis, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de l’ancien joueur de Newcastle. Ancien équipier de Christian Atsu à Chelsea et Everton, l’attaquant belge Romelu Lukaku a également saluer la mémoire de l’international ghanéen ce samedi. Après avoir dédié à Atsu son but inscrit sur penalty face à Udinese en levant les bras vers le ciel, l’attaquant de l’Inter Milan a aussi posté un message sur les réseaux sociaux.

« Repose en paix frère. C’est difficile à accepter… C’était incroyable d’être près de toi« , a écrit l’international belge sur son compte Instagram avant d’ajouter: ”Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille… Dieu bénisse ton âme. Je t’aime pour toujours.” Christian Atsu avait 31 ans et est l’une des nombreuses victimes de ce séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Selon le dernier bilan, plus de 43.000 morts sont dénombrés dans les deux pays.