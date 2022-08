« Je t’adore 10.000 fois », un nouvel admirateur déclare sa flamme à Emma Lohoues 

L’influenceuse et femme d’affaire ivoirienne, Emma Lohoues a désormais un nouvel admirateur après Apoutchou National. Ce dernier qui s’est ouvertement déclaré sur la toile est le web comédien Tonton Kouakou.

Révélé à travers une vidéo, devenue virale sur la toile, dans laquelle il vantait ses qualités au lit, Tonton Kouakou se positionne aujourd’hui comme un web comédien. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Tonton Kouakou a récemment déclaré sa flamme à la business woman ivoirienne Emma Lohoues. « Voilà moi Tonton Kouakou, je suis premier buteur de la Côte d’Ivoire, Emma Lohoues tu es d’accord oh, tu n’es pas d’accord oh, je vais marquer but, quoi qu’il en soit, on va faire mariage », a laissé entendre Tonton Kouakou.

Mais comme l’ex du feu DJ Arafat ne s’est prononcé, il est revenu à la charge à travers une nouvelle vidéo. « Emma Lohoues, moi tonton Kouakou, je veux te voir, je t’adore 10.000 fois, je te soutiens, je t’adore, je veux te voir; faut pas avoir peur de moi, je sais que je suis le créateur de « pati elle ne peut pas supporter, une heure, elle fuit », je sais que tu pourras supporter, faut pas avoir peur de moi. Je t’adore, tu es ma femme, tu es ma première dame … », a-t-il soutenu.

Pour rappel, récemment accusée par une dame de pratiques de sorcelleries sur son restaurant, la célèbre influenceuse ne s’est pas fait prier pour remettre les pendules à l’heure. Au détour d’une publication dans sa story Snapchat, lundi dernier, Emma Lolo a envoyé un cinglant message, digne d’une menace, à ses détracteurs. « Si je n’ai jamais fléchi le genou pour demander le mal de quelqu’un, c’est parce que toute personne, qui se mettra à genoux dans le but de me nuire, ne se redressera plus jamais », a-t-elle posté.