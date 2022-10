« Je suis vraiment heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains », Donald Trump

Donald Trump, l’utilisateur banni le plus célèbre de Twitter, a applaudi la nouvelle propriété de la plateforme par le milliardaire Elon Musk. L’ancien président a déjà déclaré qu’il annulerait l’interdiction de Trump une fois qu’il serait propriétaire de l’entreprise, bien que ce dernier ait déclaré qu’il ne reviendrait pas.

Tandis que le patron de Tesla et SpaceX a bouclé l’opération ce 27 octobre, l’ancien président américain, banni « à vie » de la plateforme depuis près de deux ans, se félicite de cette acquisition. « Je suis vraiment heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par une gauche radicale folle et maniaque qui déteste notre pays. Twitter doit travailler dur pour se débarasser de tous les bots et faux comptes qui lui ont tant nui. La plateforme risque de s’aménuiser, mais deviendra meilleure. J’aime la vérité » a assuré Donald Trump sur Truth Social, son propre réseau social.

L’acquisition de Twitter par Musk fait suite à une bataille juridique de plusieurs mois entre la société de médias sociaux et le milliardaire, qui a tenté de se retirer de l’accord en raison d’allégations concernant le nombre de comptes inauthentiques sur l’application. Immédiatement après l’achat de l’application, Musk a évincé certains des principaux dirigeants de Twitter, notamment le PDG Parag Agrawal, le directeur juridique Vijaya Gadde et le conseiller général Sean Edgett, comme l’a rapporté Insider.

Maintenant, la question que tout le monde se pose est de savoir ce qu’il va advenir des comptes tels que celui de Trump qui ont été suspendus par l’ancienne direction de la société. Twitter a banni Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, après que ses dirigeants eurent craint que d’autres violences ne découlent des tweets de Trump.