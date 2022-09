« Je suis un monument »: Fior 2 Bior répond aux critiques sur son 1er concert Live

Fatigué d’être la cible de plusieurs critiques depuis l’annonce de son premier concert Live au palais de la culture de Treichville, Fior 2 Bior a finalement répondu à ses détracteurs.

Il fait partie sans doute du cercle restreint des artistes urbains les plus en vogue de la Côte d’Ivoire. Révélé au public en 2018, grâce à son style particulier qu’il a baptisé » le Gboungbarada », le jeune rappeur talentueux connu sous le nom de Fior de Bior s’est très vite frayé un chemin dans le milieu du showbiz Ivoirien en enchainant des morceaux à succès.

Après plus de 5 ans ans de carrière, l’auteur de « Yonmi et Lait », a décidé d’affronter le palais de culture de Treiville le 1er octobre prochain. Cependant, depuis l’annonce du concert, les détracteurs du chanteur ne manquent pas de l’allumer à travers des critiques et des propos très acerbes.

Face aux nombreux commentaires désobligeants auxquelles il fait face sur les réseaux sociaux, Aké Djomossoukpa Junior de son vrai nom vient de glisser une réplique très piquante à ces détracteurs. « Pour ceux qui disent que j’ai deux singles et puis je veux faire concert, qu’ils sachent que j’ai déjà prouvé à NCI, j’ai donné un concert là-bas ,d’ailleurs je fais danser le pays depuis mon bas âge en passant par soualélé , piké piké etc.. je suis un monument rdv le 1er octobre« , a déclaré le chanteur et web entertainer ivoirien, d’origine ébriée.

Pour rappel, Fior 2 Bior compte à son actif 16 titres à la date d’aujourd’hui. Avec son style et surtout son concept Gboungbarada, le chanteur ivoirien s’est très vite créé une communauté. Il a collaboré avec plusieurs artistes internationaux notamment le rappeur français Niska et le rappeur américain Kossisko .