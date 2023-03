« Je suis très déçu de ne pas avoir pu obtenir sa libération », Soglo à propos de Madougou

En prison depuis 02 ans, l’opposante Reckya Madougou bénéficie du soutien de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a mené plusieurs démarches pour mettre fin à son incarcération, mais jusque-là rien n’y fit. Dans une déclaration publiée ce vendredi 03 mars, l’ex-Chef d’État a exprimé une fois encore sa déception face à la situation.

Nicéphore Dieudonné Soglo est fortement préoccupé par la situation carcérale de l’ancien ministre Reckya Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres « détenus politiques ». Sur le cas spécifique de Reckya Madougou, c’est une déception que vit l’ex-président dont les démarches jusque-là n’ont pas abouti.

Personnellement je suis très déçu de ne pas avoir pu obtenir sa libération depuis 2 ans. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Nicéphore Dieudonné Soglo

La déception de l’ancien président est encore plus grande quand il sait que sa défunte épouse Rosine Soglo était très affectée par la situation. « Ma défunte épouse ne s’en est jamais remise jusqu’à sa mort. Tout le combat d’une carrière politique sacrifié sur l’autel d’une gouvernance d’acharnement », a-t-il confie.

Nicéphore Dieudonné Soglo se réconforte de voir la détermination et le courage dont fait preuve Reckya Madougou depuis sa cellule. Pour lui, mettre Reckya Madougou en prison, « c’est comme garder un aigle dans une cage ». Il a promis de ne pas baisser les bras et d’agir en permanence pour la libération de Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres « détenus politiques ».

Pour rappel, Reckya Madougou a été arrêtée en mars 2021 sur le pont de Porto-Novo, alors qu’elle venait de sortir d’un meeting politique. Candidate désignée du parti d’opposition Les Démocrates, à la présidentielle d’avril 2021, son dossier avait été rejeté pour défaut de parrainage. Après plusieurs mois passés sous mandat de dépôt, elle a été finalement condamnée à 20 ans de prison pour « financement d’actes terroristes ».