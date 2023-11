« Je suis privé de te parler… » Koffi Olomidé adresse un émouvant message à son fils Delpirlo 

- Publicité-

A l’occasion de la célébration de ses 18 ans, l’artiste congolais Koffi Olomidé a adressé un émouvant message à son fils Delpirlo avec qui il n’est plus en contact depuis son divorce avec son ex-femme Aliya.

Le torchon brûle entre Koffi Olomidé et ses enfants depuis sa séparation d’avec leur mère. La tension familiale s’est même étalée sur les réseaux sociaux avec des passes d’armes entre Didistone Nike et le grand Mopao. La jeune mannequin accuse son père d’infidélité et ne manque jamais l’occasion de l’attaquer sur les réseaux sociaux à cause de sa nouvelle relation avec Cindy le cœur, sa directrice artistique.

Cependant, Didistone n’est pas le seul enfant qui en veut terriblement à son père. Son jeune frère Delpirlo ne décolère pas et a même rompu tout contact avec son père depuis l’officialisation du divorce.

Mais cette situation n’empêche pas le chanteur congolais de témoigner son amour paternel à son fils comme il vient de le faire dans une vidéo émouvante devenue virale sur la toile.

A quelques jours de la célébration du 18ème anniversaire de son garçon, le roi de la rumba congolaise a ouvertement témoigné son amour à son fils ajoutant combien de fois il est fier de voir son garçon devenu majeur. « Tu seras un homme responsable. Je suis un papa heureux parce que tu vas pouvoir mieux me défendre et prendre soin de moi surtout quand je serai obligé de marcher avec un bâton« , a-t-il déclaré.

Dans la suite de son message, Koffi Olomidé a demandé à son fils de l’appeler où qu’il se trouve parce qu’il n’a plus la possibilité de le joindre directement. « Pour ton anniversaire Delpirlo, j’aimerai que tu m’appelles de là où tu seras parce que aujourd’hui je suis privé des moyens de parler avec toi, et cela me fait mal au cœur.« , a-t-il ajouté. Ce message poignant du chanteur est perçu pour certains comme un cri d’amertume à l’égard de ses enfants avec qui il ne serait plus en contact depuis sa séparation avec leur mère Aliya.