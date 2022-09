« Je suis déjà très loin… », Maria Mobil annonce son mariage après sa rupture avec Jonathan Morisson

De retour au Togo, son pays d’origine après un moment de séjour à l’étranger, la sulfureuse Maria Mobil a fait de nouvelles révélations sur sa relation avec son ex Jonathan Morrison plus d’un an après leur rupture. Lors d’une interview, La bimbo a également profité pour annoncer qu’elle se prépare pour célébrer son mariage dans les prochains jours.

La bimbo togolaise qui s’est révélée au public depuis son apparition osée dans le clip « Jolie Amina » du chanteur Ivoirien Ariel Sheney continue de faire parler d’elle. De retour au Togo après un moment de silence, Maria Mobil a décidé de revenir sur sa relation avec le jeune Ivoirien Jonathan Morrison l’initiateur du tournoi Tchin Tchin qui défraie la chronique ces derniers jours.

Reçue par un média, la sulfureuse Maria a confondu son ex chéri sur le prix de sa bague de fiançailles qui aurait coûté 236.000 dollars, soit 118.000.000 de FCFA. « Vous même il faut voir s’il peut acheter un bague qui coûte le prix qu’il donne. Il ne peut pas l’achetée. La bague coûtait 6 millions. Je suis partie dans la boutique , j’ai filmé le magasin, j’ai filmé celui qui lui a vendu la bague. Elle a coûté 6 millions. Donc ça n’a jamais coûté les 100 combien de millions qu’il a dit. Les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là. C’est lui qui m’a bouffée » , a-t-elle déclaré.

Interrogée ensuite sur la possibilité de se remettre ensemble avec Jonathan Morrison, Maria Mobil a révélé en effet, qu’elle prépare déjà son mariage qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. “Moi je suis déjà très très loin. Très bientôt, je vais me marier ici à Lomé…Vous allez crier, là vous allez comprendre », a-t-elle répondu.

Pour rappel, les deux anciens tourteaux ne cessent de se lancer des piques sur les réseaux sociaux depuis l’annonce officielle de leur séparation.