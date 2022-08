 « Je suis célibataire… »: Creol déclare sa flamme au chanteur Ivoirien Safarel Obiang

Après Eunice Zunon et Tenor, un nouveau couple de célébrité serait déjà en gestation. Il s’agit de la chanteuse Gabonaise Creol la fantastik et le chanteur coupé-décalé Safarel Obiang. Dans une vidéo live publiée sur sa page Facebook, la chanteuse gabonaise a publiquement déclaré sa flamme à son collègue Ivoirien.

Les internautes peuvent déjà commencer par se préparer à voir un nouveau couple de célébrité dans les prochains jours. Connue pour sa franchise, la chanteuse gabonaise a une fois encore surfé sur ce point qui lui est propre pour envoyer un message très clair à son collègue Ivoirien. « Safarel Obiang, je te vois ces derniers jours sous mes publications, je te vois , tu viens tu commentes , tu fais un peu le beau là, et tu t’en vas. Écoute, je veux juste te dire ceci, tu sais dans la vie, il faut forcer le destin, je suis célibataire, je suis une fille douce , Safarel (…) », a indiqué Creol dans sa vidéo.

Mieux, la fantastik est allée loin en dévoilant ce qu’elle a de différent que les autres femmes. « Je vois que tu rodes, tu rodes, j’ai l impression que tu veux quelque chose, il ne faut pas contourner le pot, je suis là devant toi. Et je suis douce, je suis pas comme les filles qui font le karaté (…) je suis une fille gentille, je suis une fille cool », a-t-elle ajouté.

Pour donc prouver à son prétendant qu’il n’a absolument rien à craindre, Creol a également fait une mise au point sur sa relation avec le général Camille Makosso.

« Le vieux Makosso là, il tourne autour du pot, tantôt il choisit Vitale , tantôt il m’appelle mon amour, il n’est pas très positionné. Safarel Obiang, écris-moi sur mon WhatsApp. Et saches que moi , je ne pratique aucun sport de combat. Et je suis gabonaise, ici c’est la douceur. Nous, on est un peu grossières, mais au fond, gentilles filles , la nourriture, on sait très bien préparer. On sait très bien tenir un homme dans la maison (…) ça là on connaît ça par cœur », a-t-elle martelé.

Pour l’heure, le chanteur coupé-décalé Safarel Obiang n’a pas encore réagi face à cette chaleureuse déclaration de Creol.