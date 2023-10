« Je suis béninois, le jour ou je veux le faire, je le ferai », Kemi Séba sur sa prétendue candidature en 2026

- Publicité-

Kemi Séba candidat à l’élection présidentielle de 2026 ? L’activiste béninois réagit à la rumeur qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Selon lui, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une « fake news » qu’il attribue à l’entourage du régime de Cotonou.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l’activiste Kemi Séba a démenti l’information qui fait de lui un potentiel candidat en 2026 en succession de Patrice Talon. Le président de l’Urgences Panafricanistes affirme qu’il s’agit d’une fake news montée par des esprits colonisés pour saboter leurs actions auprès du peuple souverainiste.

« Je suis béninois. Le jour où je veux le faire, je le ferai. Il n’y a aucun problème » Kémi Séba

Pour le panafricaniste, personne ne l’empêchera de se prononcer sur la question. Mais lorsqu’il le décidera, il le fera à visage découvert. « Mais tout le monde sait que je ne suis pas le genre de sous-homme qui n’a pas le courage de dire les choses à visage découvert. Quand je dis quelque chose, je le dis de manière explicite. Le jour où je vais me présenter à des élections, je convoque une conférence de presse et je dis je me présente à des élections« , indique-t-il.

Etre président n’est pas dans l’agenda de Kémi Séba

Selon les explications du président de l’Urgences Panafricanistes, l’éventualité d’une candidature à la présidentielle sera l’ultime recours de son groupe. Et cette candidature, martèle-t-il, ne sera pas la sienne. D’ailleurs, rassure-t-il, « je ne suis membre d’aucun parti. Pour me présenter, il faut que je rentre dans ces partis et que je cherche des parrainages. Ca n’arrivera jamais. Je ne suis pas dans cette démarche« , a-t-il fait savoir.

Concernant la rumeur sur sa prétendue candidature, Kémi Déba trouve un bouc émissaire. « Le régime Patrice Talon a créé cette fake news parce qu’il sait qu’il est très mal vu de déclarer avec certitude qu’on se présente à des élections présidentielles en cette période , ça fait trop tôt. Ca peut donner l’impression que ce n’est pas le peuple qui nous intéresse mais le pouvoir« , affirme le panafricaniste.