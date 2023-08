« Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger », le pape François

- Publicité-

Le pape François a appelé ce dimanche 20 août à trouver une solution diplomatique au Niger, à un peu moins d’un mois du renversement du président Mohamed Bazoum lors d’un coup d’État.

«Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger et je me joins à l’appel des évêques en faveur de la paix dans le pays et de la stabilité au Sahel», a indiqué le chef de l’Église après la prière hebdomadaire de l’Angélus. «Je m’associe par la prière aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour le bien de tous», a ajouté le souverain pontife.

#Prions pour le Niger, afin que les efforts de la communauté internationale permettent de trouver une solution pacifique pour le bien de tous. Et nous invoquons aussi la paix pour toutes les populations blessées par la guerre et la violence, en particulier pour l'Ukraine. — Pape François (@Pontifex_fr) August 20, 2023

Cette déclaration intervient notamment après la menace du déploiement des forces militaires de la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui espère néanmoins pouvoir trouver la voix de la négociation avec le général Abdourahamane Tiani, à la tête du coup d’État.

Ceci étant, les conditions exigées par la communauté ne semblent pas être acceptées par le général Tiani. Dans son discours tenu ce samedi 19 août au soir, l’homme fort de la junte n’a pas mentionné la libération du président élu Mohamed Bazoum, ni son retour au pouvoir. Deux conditions obligatoires pour un chemin diplomatique a plaidé la Cedeao.