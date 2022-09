« Je suis à la recherche d’un homme … », Emmanuel Kéita toujours un cœur à prendre

L’influenceuse ivoirienne Emmanuel Kéita est à la recherche d’un homme à marier. Elle a dévoilé les critères de l’homme qui pourrait partager sa vie dans un direct en réponse à Maria Mobil.

Alors qu’elle rappelait Maria Mobil à l’ordre après ses menaces de faire de grands déballages sur Jonathan Morrison, Emmanuel Kéita a laissé entendre qu’elle est toujours célibataire depuis sa séparation avec Peter 007, ancien garde du corps de Laurent Gbagbo.

« Aujourd’hui moi Emmanuelle Keita, je suis à la recherche d’un homme éduqué. un homme qui connaît ce qu’on appelle la honte. Si vous êtes avec une personne qui ne connaît pas la honte, c’est fini. C’est personne à zéro principe, zéro morale, zéro valeur. Cette personne n’est rien », a affirmé Emmanuel Kéita. Pour elle, l’éthique morale, c’est dans la vie de tous les jours, en amitié, et dans le travail et dans tout.

C’est pourquoi, elle invite à ne pas poursuivre le beau mais le bon. « Ne recherchez pas les amis les plus beaux ou les plus riches, recherchez les amis qui ont une éducation et une éthique morale. Ne recherchez pas les plus beaux mecs. Recherchez les gens qui ont une éthique morale, qui ont une éducation », va-t-elle conseiller.

C’est pourquoi, elle conseille à Maria Mobil de tourner définitivement la page Jonathan Morrison sans faire de dégâts car dit-elle, « une femme qui a un peu honte, un homme avec qui elle a couché pendant un moment, qu’elle a affiché un moment, elle ne parle pas de lui comme ça. D’ autant plus que Jonathan ne t’a jamais dénigrée », va-t-elle ajouter.