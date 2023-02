 » Je serai dans un film où il faut faire des choses », Diana Bouli fait une grande annonce

La tiktokeuse camerounaise Diana Bouli a recadré ses détracteurs après les critiques sur ses photos très osées qui secouent les réseaux sociaux depuis dimanche dernier.

Diana Bouli fait parler d’elle depuis quelques jours. Dimanche dernier, l’ex du chanteur ivoirien KS Bloom a publié des photos très sensibles comme elle en a l’habitude. Mais cette fois-ci, elle est allée très loin en affichant ses seins nus.

Il n’en fallait pas plus pour attiser la colère des internautes qui n’ont ménagé aucun effort pour lui rappeler les bonnes manières. Mais Diana Bouli n’a rien à foutre des conseils de ses détracteurs.

« Dans tout ce que vous dites-là, j’entends seulement bwèbwèbwèbwè (les bêtises). Ecoutez très bien, je ne t’ai pas connu comme ça. Et pardon. On est né ensemble ? On a grandi ensemble ? Je suis née avec quelqu’un ici là ? Je ne t’ai pas connu comme ça« , a-t-elle répondu cash.

Diana Bouli estime que ce n’est pas elle qui en fait trop mais que ce sont ses détracteurs qui n’en font pas assez pour se démarquer . « Et c’est à vous de vous remettre en question parce que moi je vise haut et je vais arriver haut », a-t-elle prévenu.

« Si pour les bouts des seins vous devenez fous comme ça, imaginez alors quand je serai dans un film où il faut faire des choses, vous allez devenir fous. Donc rageux, bonne nuit bisou« , a-t-elle lâché.

Voila qui devrait situer les uns et les autres sur la vision de la jeune tiktokeuse Diana Bouli qui compte aller au delà de ce qui se critique aujourd’hui.