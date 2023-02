« Je serai dans un film où… », Diana Bouli lâche une bombe après avoir exhibé ses se!ns

Laminée sur les réseaux sociaux depuis la publication de sa récente vidéo dans laquelle elle s’est affichée presque nue, Diana Bouli a finalement réagi. L’influenceuse camerounaise a envoyé une cinglante réplique à ses détracteurs avant d’annoncer une autre nouvelle.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques heures. A quelques jours de la fête de Saint Valentin, l’influenceuse camerounaise Diana Bouli a fait monter la température des internautes à travers une vidéo très sensible.

En effet, la jeune femme s’est affichée à moitié nu, alors qu’elle portait une veste qui laisse entrevoir ses seins bien rond et bombés. Pour accompagner ce look topless, l’influenceuse a filé un petit short avec des perles à la hanche. Il n’en fallait pas plus pour susciter une grosse polémique de dépravation de mœurs.

Face aux nombreuses critiques qui circulent sur la toile, Diana a finalement rompu le silence pour remettre les pendules à l’heure. « Dans tout ce que vous dites-là, j’entends seulement bwèbwèbwèbwè (les bêtises). Ecoutez très bien, je ne t’ai pas connu comme ça. Et pardon. On est né ensemble ? On a grandi ensemble ? », a-t-elle lancé à ses abonnés en colère.

« Qui à part les gens qui se transforment portent les épaulettes avec les grosses vestes pour marcher en route ? Et je tiens à vous signaler que ce n’est pas moi qui en fait trop en fait, c’est vous qui n’en faites pas assez. Et c’est à vous de vous remettre en question parce que moi je vise haut et je vais arriver haut », a-t-elle ajouté.

Et comme il fallait lâcher une deuxième bombe, Diana a annoncé qu’elle pourrait bientôt jouer des rôles dans des films pour adultes. « Si pour les bouts des seins vous devenez fous comme ça, imagine alors quand je serai dans un film où il faut faire des choses, vous allez devenir fous. Donc rageux, bonne nuit bisou », a-t-elle conclu.