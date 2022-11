« Je regarde tous les jours », Drake avoue être accroc au porno

Drake ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. De passage dans la célèbre émission radio « The Howard Stern Show », le rappeur canadien l’a encore prouvé en faisant des confessions notamment sur sa dépendance au porno.

Même si Drake ne s’est jamais marié, il a un fils de cinq ans, Adonis, fruit de sa relation avec l’artiste française et ancienne star de cinéma pour adultes, Sophie Brussaux. Invité pour parler des raisons pour lesquelles il demeure toujours célibataire, le rappeur a avoué être accroc au porno tout comme bon nombre de stars.

« Simplement le meilleur. Je vous assure le meilleur« , a répondu le rappeur lorsqu’on lui a demandé le type de porno qu’il regarde. « Je regarde du porno tous les jours. Je veux dire, chaque jour vraiment, c’est cela la vie des vraies superstars du monde pour moi« , a-t-il ajouté en riant.

Face à la question de mariage qui revient à chaque sortie médiatique, Drake a finalement donné une position claire. Le rappeur a avoué qu’il pourrait un jour se marier quand il aura atteint le niveau auquel il aspire sur le plan professionnel. « Je suis sûr que je pourrais. Je pense qu’une fois que tout sera dit et fait et que cette dépendance au travail, au succès et à l’avancement sera terminée, j’ai l’impression que nous allons tous avoir besoin de quelque chose de réel. J’espère qu’il ne sera pas trop tard », a déclaré le natif de Toronto, au Canada.

Alors qu’il continuait à opiner sur la possibilité du mariage dans le futur, Drake a également profité pour parler brièvement du mode de vie qu’il mène actuellement. « En ce moment, j’ai l’impression de prendre l’habitude de sortir avec quatre ou cinq femmes à la fois« , a-t-il déclaré, ajoutant qu’il le faisait parce qu’il aimait deux choses chez chaque fille.

Cependant, le rappeur pense « honnêtement, qu’avec un peu de chance, il trouvera quelqu’un sur qui compter pour toute sa vie« . « Le plus important, c’est que j’ai besoin d’être inspiré« , a avoué la star de Wants and Needs.