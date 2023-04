« Je raconte tout ce qui… », l’artiste béninoise Miss Espoir se confie sur son plus gros défaut

Relativement discrète sur la scène musicale ces derniers temps, Miss Espoir ne rate tout de même pas l’occasion de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Dans une nouvelle sortie, la chanteuse béninoise s’est confiée sans filtres sur son plus grand défaut.

Bien que chaque être humain soit doté de qualités, il est indéniable que tout individu possède également des défauts, et ce n’est pas Miss Epoir qui nous dira le contraire. Dans un post sur sa page Facebook ce jeudi, la chanteuse et interprète du célèbre tire à succès « Maman dagbé » s’est exprimée sur ce qui constitue son plus grand défaut.

En effet, Miss Espoir a affirmé qu’elle est incapable de préserver la confidentialité de sa vie privée, étant donné qu’elle a une tendance irrépressible à tout divulguer. « Mon plus grand défaut : Je raconte tout ce qui se passe dans ma vie à tout le monde. C’est pas normal« , a écrit l’artiste béninoise sur sa page Facebook

Cette nouvelle confession de la chanteuse intervient quelques mois après son cri de détresse dénonçant le manque de soutien de son entourage. « Je suis contrainte de croire que je suis une personne néfaste, étant donné que la majorité de mes relations professionnelles et amicales (plus de 90%) me rejettent sans réserve », avait déclaré la chanteuse sur sa page Facebook.