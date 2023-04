« Je prends cette charge avec humilité », Yvon Détchénou

- Publicité-

Nommé ministre de la justice et de la législation, l’ancien président de l’ordre des avocats, Yvon Détchénou a pris officiellement fonction ce mardi 18 Avril 2023. Le nouveau garde des sceaux prend sa mission au service de la République avec ambition mais également avec humilité.

Séverin Quenum est parti du ministère de la justice et de la législation et Yvon Détchénou vient de s’installer. La passation de charge a eu lieu ce mardi 18 Avril 2023. Pour le nouveau garde des sceaux, le passage de Séverin Quenum à la tête du ministère de la justice a été productif. « Je salue le travail accompli », confie-t-il à son confrère.

Sur la mission qui lui a été confiée, Yvon Détchénou reste convaincu que « la justice noble et essentielle est le corps de notre société fraternelle, un élément de paix et de développement ». Il s’engage donc à lutter pour la justice avec détermination et fierté mais dans l’humilité. « Je prends cette charge avec humilité « , affirme-t-il.

Le ministre Yvon Détchénou nourrit pour ambition de faire de la justice, un instrument de protection des droits de tous et qui assure le respect de la loi. Pour lui, les difficultés restent des défis à relever. « Je suis convaincu que nous pouvons aller beaucoup plus loin, que nous pouvons moderniser notre justice en le rendant plus efficiente et plus accessible pour protéger les droits de tous les citoyens et pour garantir la paix et la sérénité« , confie-t-il lors de passation de charge avec le ministre sortant.

