« Je porte plainte », Moussa Sissoko après les révélations sur sa « facture d’électricité impayée »

L’ancien milieu de terrain du TFC, aujourd’hui au FC Nantes a annoncé une plainte contre The Sun qui a titré qu’il est incapable de régler sa facture d’électricité qui s’élève à près de 70 000 euros soit plus de 45 millions de FCFA.

Moussa Sissoko, ancien joueur de Watford et de Tottenham, risque d’être « poursuivi par sa compagnie d’électricité pour n’avoir pas payé des factures d’énergie d’un montant de 61 700 £ » (près de 70 000 euros).

Selon The Sun, le joueur de 33 ans, qui a récemment déménagé en France pour jouer pour Nantes , a accumulé d’énormes dettes sur son appartement de 3 millions de livres dans le luxueux Mayfair. Le média précise que la société Yu Energy prévoit de le poursuivre en France. « Il n’y a aucun moyen qu’il puisse éviter sa responsabilité.« , ajoute la même source.

De son côté, Moussa Sissoko a saisi son compte twitter pour crier son ras-le-bol contre le tabloïd. « Vous avez utilisé mon nom et mon image pour une affaire qui ne me concerne pas. Vous n’avez pas vérifié vos informations et cela nous cause un préjudice personnel à moi et à ma famille », s’insurge l’ancien Toulousain.

Mieux, le joueur de 33 ans a annoncé ce jeudi qu’il allait porter plainte contre le journaliste : « À cause d’un homonyme tu as vendu du papier sur mon dos? Ok, je porte plainte contre vous et la justice fera son travail. On ne salit pas les gens impunément juste pour créer du buzz. La prochaine fois, vous ferez mieux votre travail de pseudo-journaliste scandaleux. »