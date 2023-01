« ..Je perds l’usage de mes membres.. », Brenda Biya annonce la date de sa mort

Dans une publication sur son compte Instagram, Brenda Biya la fille du président camerounais Paul Biya a annoncé sa mort après avoir confirmé son homos3xualité.

Brenda Biya, la princesse d’Etoudi semble au bord de la dépression. Après la suppression de ses directs de son compte Instagram certifiée Kingnasty, Brenda Biya a publié une série de stories dans lesquelles elle donne des nouvelles sur son état mental.

« Laissez-moi vous dire quelque chose, je ne savais pas que le monde était aussi barbare. Vous avez entendu l’histoire de l’extérieur et non de moi. Je confirme ceci : je ne suis pas hétéro, je me fais torturer jour et nuit depuis six mois », a dénoncé la fille de Paul Biya.

Dans son message, la jeune femme reconnait qu’elle a un problème de drogue et qu’elle va au plus mal. « Et je perds actuellement l’usage de mes membres et je suis paralysée. Ils ont menacé de me kidnapper, et me défigure entièrement. Non je ne m’entends pas avec ma famille. Cela viendra avec des sentiments mitigés, mais je m’en fou » a-t-elle écrit en anglais.

Mieux, elle indique avoir déjà tenté de s’ôter la vie et annonce sa mort. « Brenda Biya (bree) 24-06-97. Décès: 28 déc » a-t-elle ajouté. Une série de message qui alerte sur l’état de santé mentale et psychologique de Brenda Biya et surtout son besoin pressant de se faire suivre par des professionnels.