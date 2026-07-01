«Je pense que nous pouvons battre l’Argentine 1-0», le pronostic du président du Cap-Vert

À quelques jours du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, le président cap-verdien José Maria Neves affiche une confiance totale. Malgré le statut de favori de l’Albiceleste, il estime que les Requins Bleus ont les moyens de créer l’une des plus grandes surprises du tournoi.

Le Cap-Vert s’apprête à vivre l’un des plus grands rendez-vous de son histoire. Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, la sélection insulaire disputera un seizième de finale face à l’Argentine, championne du monde en titre, dans la nuit de vendredi à samedi. Qualifiés après une phase de groupes conclue avec trois matches nuls, les Requins Bleus poursuivent un parcours historique et nourrissent désormais l’ambition de faire tomber l’un des grands favoris de la compétition.

À quelques jours de cette affiche, le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a affiché un optimisme sans faille dans un entretien accordé à la BBC. Le chef de l’État estime que son équipe possède toutes les ressources nécessaires pour déjouer les pronostics. « Je pense que nous pouvons battre l’Argentine 1-0. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Lorsqu’une équipe est peu attendue mais qu’elle possède une véritable volonté de l’emporter, tout devient possible », a-t-il déclaré.

José Maria Neves a également insisté sur l’état d’esprit qui anime cette génération de joueurs, convaincue que le Cap-Vert peut rivaliser avec les meilleures nations du football mondial. « Un petit pays comme le Cap-Vert doit toujours chercher à surprendre. Cette équipe a une confiance totale, elle croit en ses chances et elle se battra jusqu’au bout. Nous sommes venus à cette Coupe du monde pour écrire notre propre histoire et affronter les champions », a-t-il ajouté. Face à une Argentine emmenée par Lionel Messi, les Cap-Verdiens tenteront de poursuivre leur incroyable aventure et de signer l’un des plus grands exploits de cette Coupe du monde 2026.