« Je pense que je suis l’un des artistes les plus romantiques », Fally Ipupa

Dans une interview accordée à Tom Intégral, le chanteur franco congolais Fally Ipupa s’est auto proclamé l’un des artistes les plus romantiques au monde.

Fally Ipupa est conscient de la sensualité de ses tubes. Le chanteur franco congolais a reconnu le romantisme que dégagent ses chansons dans le podcast NRJ Drink de Tom Intégral. « Je pense que je suis l’un des artistes les plus romantiques parce que j’ai réussi à mélanger le lingala, le français et l’anglais », a avoué l’artiste.

A l’en croire, c’est à cause du romantisme et la sensualité dont il fait montre qu’il adule les femmes lors de ses concerts un peu partout dans le monde. Fally Ipupa Nsimba est né à Kinshasa, en RDC. Fils de Monique Bolutuli Mbo et de Faustin Ebombo Ipupa, Fally a un frère, Boni, et deux sœurs, Tyna et Niclette.

Le chanteur à grandi à Bandal, une commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses. C’est ce siège du mythique groupe Wenge Musica qui a donné à Fally le goût de devenir un musicien professionnel.

Membre d’une famille catholique, Fally Ipupa a commencé à chanter dans la chorale de son église. Sa timidité en raison de son extrême bégaiement et zézaiement, ne l’a pas empêché de faire partie des meilleurs artistes du monde.

