« Je pense que c’est mon dernier match à l’Ajax », Mohammed Kudus confirme son départ

Héros de la victoire face au Ludogorets (4-1) jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa, Mohammed Kudus a confirmé son départ de l’Ajax, alors que l’attaquant ghanéen est annoncé à West Ham.

En grande forme en ce début de saison, Mohammed Kudus a encore étalé son immense talent. En Bulgarie jeudi soir, à l’occasion des barrages aller de la Ligue Europa, l’attaquant de l’Ajax a presque à lui seul explosé l’équipe de Ludogorets. Opposé à l’équipe de l’international béninois, Olivier Verdon, l’avant-centre des Black Stars a signé un triplé dans la victoire 4-1 des siens.

Kudus a ouvert le score à la 16e minute avec une frappe lointaine avant de doubler l’avance de son équipe deux minutes plus tard avec une finition intelligente. Il a ensuite complété son triplé à la 50e minute en faisant rouler le ballon dans un filet vide après avoir été servi par Brian Brobbey.

A la fin de la rencontre et de sa performance XXL, le Black Star a évoqué sans détours son avenir « Oui, je pense que c’était mon dernier match ici à l’Ajax. Mais voyons ce qui se passera. Les pourparlers se poursuivent. Nous devons voir si un accord est trouvé dans les prochains jours ».

West Ham en pôle position

Même si rien n’est encore officiel, West Ham serait sur le point de conclure un accord avec l’Ajax pour le transfert de Mohammed Kudus. L’équipe de David Moyes semble avoir remporté la course à la signature du Ghanéen et paiera une enveloppe totale de plus de 40 millions d’euros. Selon The Athletic, les Hammers ont accepté de payer un montant fixe de 41 millions d’euros plus 3 millions d’euros de suppléments, avec une clause de revente de 10 % également insérée dans l’accord.

BREAKING: West Ham United Technical Director Tim Steidten is in Bulgaria finalising a move for Ajax midfielder Mohammed Kudus ⚒️⏳ pic.twitter.com/TKVYhMofVc — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2023

