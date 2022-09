« Je pense à ce OnlyFans ooo », Yemi Alade

La diva nigériane de la musique, Yemi Alade a l’intention d’avoir un compte OnlyFans. Elle l’a fait savoir à travers une publication sur Twitter.

La chanteuse, compositrice et interprète, Yemi Alade, de son vrai nom Yemi Eberechi Aladen dans le but d’être plus proche de sa communauté de Fan, envisage obtenir un compte OnlyFans. Elle a dévoilé son intention à travers un post sur sa page officielle Twitter. « Je pense à ce OnlyFans ooo », a écrit la diva.

Cependant, les fans de la chanteuse, se demandent si c’est une publication pour faire le buzz, ou si elle pense réellement partager ses projets futurs avec eux.

Pour rappel, « OnlyFans » est un site Web par abonnement utilisé par les créateurs de contenu pour partager principalement du contenu explicite avec leurs fans et leurs abonnés. Il est devenu célèbre pour son contenu pour adultes suite à la pandémie de COVID-19.

Et l’on se demande si Yemi Alade, qui prépare actuellement son prochain album studio, voudrait peut-être laisser ses fans découvrir le contenu de ses coulisses concernant la nouvelle musique via OnlyFans