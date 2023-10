« Je ne veux pas être amputé de ma jambe », hospitalisé, l’acteur nigérian M. Ibu appelle à l’aide

- Publicité-

Mal en point depuis quelques semaines, l’acteur nigérian John Ikechukwu Okafor, connu sous le nom M. Ibu a lancé un appel à l’aide à tous ses fans dans une vidéo devenue virale sur la toile.

M. Ibu traverse actuellement une période difficile sur le plan de la santé. Le célèbre acteur et comédien de Nollywood a été hospitalisé depuis deux semaines, comme il vient de le révéler lui-même ce 17 octobre, jour marquant son 62e anniversaire de naissance.

Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l’acteur et comédien de Nollywood a annoncé qu’il se trouve à l’hôpital en raison d’une « maladie étrange et dangereuse ». Je suis très malade depuis deux semaines. Je vous fait cette vidéo depuis mon lit d’hôpital. Le médecin traitant a dit la meilleure manière de me sauver serait de me couper la jambe. Mais je ne veux pas être amputé de ma jambe« , a déclaré l’acteur allongé dans son lit d’hôpital.

L’acteur connu pour son rôle dans le film à succès « Police Recruit » a lancé un appel à l’aide en demandant à tous ceux qui le soutiennent de parler à Dieu en sa faveur, dans l’espoir de trouver une solution à sa maladie sans avoir à sacrifier ses membres.

Dans la foulée, sa fille Jasmine, qui était à ses côtés lors de l’enregistrement de cette vidéo, a également lancé un appel à l’endroit des organisations internationales et de toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à son papa.

« Je prie pour que des individus ou des organisations aident mon papa à se faire soigner à l’étranger. Nous avions fait tout ce qui était humainement possible ; en tant que famille, nous pensions que c’était quelque chose que nous pouvions faire nous-mêmes pour qu’il aille mieux, mais il ne va pas mieux. Nous sommes dans l’un des meilleurs établissements médicaux privés de Lagos, et ils veulent nous orienter vers un autre hôpital car la situation ne s’améliore pas ici« , a fait savoir la fille de M. Ibu.