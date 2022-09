« Je ne suis pas née des réseaux sociaux »: très remontée, Emma Lohoues balance sur ses fans

Alors que les réactions continuent d’affluer à propos de sa nouvelle vidéo dans laquelle elle réprimande ses fans, Emma Lohoues est revenue à la charge pour cracher ses vérités à tous les internautes. Dans un message, la femme d’affaires a annoncé sa décision de se faire plus discrète sur la toile.

Emma Lohoues traverse actuellement une période difficile en raison de la suppression de son compte Instagram certifié avec plus de 3,2 millions d’abonnés. Au milieu de cette nouvelle épreuve qui survient quelques mois seulement après la destruction de son salon de coiffure, l’actrice Ivoirienne ne supporte pas du tout les provocations de certains de ses fans qu’elle appelle affectueusement « Emaluv ».

Exaspérée par les critiques, l’ex copine de Dj Arafat a décidé de dire ses quatre vérités aux internautes qui s’attaquent à sa vie privée depuis quelques jours sur la toile.

« J’ai ma petite vie tranquille de maman, entrepreneur, actrice et animatrice télé que je gère très bien. Je suis tout simplement plus discrète aujourd’hui donc je suis dans mon coin, je ne poste plus à tout va parce que n’importe qui se permet de dire ce qu’il veut quand je mets des trucs sur les réseaux sociaux parce que c’est exposé… », a-t-elle indiqué.

Par la suite, Emma Lolo a annoncé qu’elle se fera de plus en plus discrète sur la toile dans les prochains jours. « Je suis dans mon coin, je fais ce que j’ai à faire de manière privée tout simplement, ce qui doit être public le sera sinon je trouve plus nécessaire de snaper à tout va, de vous dire des choses que mêmes vos parents peuvent vous dire c’est-à-dire limite d’entreprendre, de faire attention à vous, j’ai plus rien à vous dire parce qu’en vrai je ne suis pas influenceuse », a-t-elle lâché.

« Je ne suis pas influenceuse »

Face aux nombreuses critiques auxquelles elle fait face régulièrement sur la toile, Emma Lohoues qui se fait souvent classer parmi les influenceuses les plus suivies de l’Afrique a annoncé qu’elle ne considère plus désormais comme influenceuse.

« Ici en Afrique, on a une autre conception de l’influenceur, c’est dommage, je ne suis pas née des réseaux sociaux, j’ai un parcours, ceux qui ne le connaissent pas qu’ils aillent sur Wikipedia et ils verront. J’ai un parcours bien défini, bien rempli, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Moi demain, s’il n’y a pas de réseaux sociaux, ma vie continue, la preuve vous me voyez de moins en moins sur les réseaux sociaux, mes projets continuent(…) », a-t-elle conclu.

Pour rappel, cette nouvelle sortie de Emma Lohoues intervient au lendemain de la diffusion d’une vidéo qui fait polémique sur la toile. Dans une séquence devenue virale sur la toile, l’ex copine de Dj Arafat a tiré à boulets rouges sur ses fans.

« Mon salon de coiffure est tombé içi là, vous mes soi-disant, Emaluv, on ne vous a pas vus en train de dire Emma Yako, est-ce que tu as besoin de Coup de main ? … Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux, je n’en ai rien à foutre des problèmes des réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux ne sont pas mes problèmes. Vous n’êtes pas sérieux… ma vie privée, elle ne vous intéresse pas », a lancé la business woman.