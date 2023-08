« Je ne sais pas pour qui tu te prends », Axel Merryl rembarre Kim Makosso

Dans un live Tiktok lundi dernier, le tiktokeur et artiste béninois Axel Merryl a recadré violemment Kimi Makosso, fille ainée du général pasteur Camille Makosso. Il reproche à celle qu’il appelait auparavant son « sucre charismatique » de s’être ingérée dans ses problèmes avec ses abonnés Tiktok.

Ce n’est plus la lune de miel entre Axel Merryl et Kim Makosso. Le tiktokeur et artiste béninois s’en est pris à la jeune femme dans un live alors que le couple évoquait une réaction jugée déplacée d’Axel à l’endroit de sa communauté.

Axel Merryl et Kim Makosso, déjà une guerre de leadership ?

« Les amis, si ce capricieux vous a fait quelque chose, désolée, je viens vous demander pardon. Prenez-le comme ça. Il est très capricieux, prenez-le comme votre petit frere et pardonnez », a-t-elle déclaré dans le live avec Axel Merryl. Mais ce dernier n’était pas du tout content de cette réaction. Très vite, l’interprète du titre « Kimi » a recadré la fille aînée de Camille Makosso.

- Publicité-

D’abord, Axel Merryl s’est empressé d’éjecter Kim de son live avant de lui répondre. Pour lui, Kim Makosso ne peut l’égaler en rien sur le réseau social Tiktok. « Je suis son grand frère de très loin, je peux la gronder comme je veux, mais par respect pour elle, je ne le fais pas, demandez à Kim, si elle et moi, on se met ensemble pour le concours de telle personne doit gagner telle personne, je pense qu’elle ne peut pas gagner », a-t-il clarifié.

Axel Merryl rembarre Kim Makosso

Axel Merryl a invité Kimi à ne plus se mêler de ses histoires avec ses abonnés. « Plus jamais, tu ne me parle comme ça en live, je ne sais pas pour qui tu te prends mais plus jamais, tu peux penser que tu es Kim, ça prend la grosse tête, comme tu as des gens qui te suivent et qui t’encouragent dans tout ce que tu es en train de faire, tu pense que tu es trop intelligente, je suis désolé, il faudra redescendre sur terre », a-t-il conseillé à Kim.

Comme si cela ne suffisait pas, Axel Merryl rappelle à Kim Makosso qu’elle est sa petite sœur en âge et pour cela, elle doit se calmer. « Tu te calme, tu es ma petite sœur, tu te calme, tous tes gars (abonnés Ndlr) qui te suivent, ils pensent que tu es trop intelligente, tu es trop smart, tu es qui pour me parler de ce que j’ai fait avec ma team, tu n’as pas construit ma team avec moi, tu n’es personne pour me parler de ma team, les gens t’encouragent en commentaire, tu penses que tu es trop intelligente », a-t-il affirmé avec un air frustré.

- Publicité-

La pomme de discorde …

Pour rappel, dans la nuit du dimanche 13 août 2023, Axel Merryl s’en est pris à ses fans à qui ils reprochent de faire des va-et-vient dans son live. « Vous attendez des demi secondes, vous partez, vous revenez, vous n’êtes pas obligés, Même si vous n’êtes pas avec moi, il n’y a pas de problème, mais si vous venez et je vous voir, et que vous partez encore…. Si vous pensez que vous devez être la bas, restez la bas », a-t-il dénoncé.

Cette grosse bourde lui a valu des critiques acerbes. Les internautes du réseaux social tiktok ont estimé que Axel n’a pas à s’énerver parce qu’un abonné suit le live d’une autre personne en son détriment. De son côté, Kim Makosso qui était aussi en live au moment des faits a tenté de ramener Axel Merryl à l’ordre.

Don son intervention, la fille aînée de Camille Makosso a trouvé exagérée la réaction d’Axel Merryl et lui propose de s’exposer auprès de ses abonnés. Une réaction jugée déplacée par l’artiste Béninois qui a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec Kim Makosso.

- Publicité-

Articles similaires