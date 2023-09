« Je ne sais pas ce qui a pu le sauver », réaction du papa du miraculé de l’incendie Sèmè kraké

- Publicité-

Âgé de seulement 05 ans, il a pu résister à l’incendie dévastateur qui a tout détruit sur son passage. Selon les informations fournies par ses proches, il avait été retrouvé sous un corps calciné. Une histoire incroyable que certains internautes ont d’ailleurs remise en question.

Approché par Bip Radio, son père, monsieur Hubert Mindéko a confié: « J’ai été frappé par un grand malheur. J’ai appris que mon enfant et ma femme ont été emprisonnés par les flammes et faisaient partie des victimes de l’incendie. Et j’ai parcouru tous les hôpitaux en vain. Ensuite, on m’a appelé pour me dire qu’ils ont retrouvé mon fils sain et sauf. Vraiment je ne sais pas comment ce qui a pu le sauver, mais je rends grâce à Dieu. »

Toujours au micro du média, l’homme poursuit: « Quand je l’ai emmené ici au commissariat de Sèmè Kraké aujourd’hui, ils lui ont fait des prélèvements. Ils lui ont mis quelques choses dans la bouche pour le prélèvement. Vraiment j’ai été frappé par un grand malheur »