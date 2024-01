«Je ne reviendrai jamais dans l’industrie musicale», le coup de gueule de Britney Spears

- Publicité-

Dans un message partagé sur son compte Instagram ce jeudi 4 janvier, Britney Spears a anéanti les espoirs de tous ses fans : non, la chanteuse ne s’apprête pas à sortir un nouvel album, comme l’ont récemment affirmé plusieurs magazines people anglophones.

L’interprète de Toxic a réfuté sur Instagram les récentes informations des médias selon lesquelles elle enregistrerait un nouvel album. Des articles récents de «Page Six» et du «Sun», repris par la presse mondiale, avaient affirmé que la chanteuse et son équipe avaient fait appel aux artistes Charli XCX et Julia Michaels pour l’aider à concevoir son nouvel album.

« Juste pour que ce soit clair, la plupart des infos sont de la me*de ! On n’arrête pas de dire que je me tourne vers des gens au hasard pour faire un nouvel album… Je ne reviendrai jamais dans l’industrie musicale », a posté la star sur Instagram.

Britney Spears a profité de cette mise au point pour révéler ce qu’elle n’a pas dit dans son autobiographie, «The Woman In Me». « Quand j’écris, j’écris pour m’amuser ou j’écris pour d’autres personnes !!! Pour ceux d’entre vous qui ont lu mon livre, il y a des tas de choses que vous ne savez pas sur moi… J’ai écrit plus de 20 chansons pour d’autres personnes ces deux dernières années !!! Je suis une écrivaine de l’ombre et j’aime vraiment ça !!! » a-t-elle assuré.

Puis, rejetant d’autres rumeurs sur son autobiographie, l’autrice de 42 ans se réjouit d’être « aimée ». « Les gens disent aussi que mon livre a été publié sans mon accord de manière illégale et c’est loin d’être vrai… Avez-vous lu les infos ces jours-ci ??? Je suis tellement aimée et bénie !!! »

Le message de Britney Spears était illustré par l’image d’un tableau du XVIIe siècle représentant une femme tenant la tête coupée d’un homme sur une assiette, intitulé Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste, une peinture de Guido Reni. Pas vraiment un message de paix et d’amour…